Overblik: Her er taskforcens medlemmer

2. Jørgen Søndergaard - med i formandskabet

Jørgen Søndergaard er 70 år og uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet.

Han er i dag senior research fellow emeritus ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, var mangeårig direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er tidligere sekretariatschef for Det Økonomiske Råd, og så har han været del af en række kommissioner.

Det gælder blandt andet Strukturkommissionen og Velfærdskommissionen - dem var han begge medlem af - ligesom han var formand for Arbejdsmarkedskommissionen. Formand var han også for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.

Derudover har han plads i flere bestyrelser og repræsentantskaber: For eksempel hos Dong, PFA, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.