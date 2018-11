Otte nye Tinderbox-navne: Mange har drømt om A$AP Rocky og Macklemore

Brian Nielsen konstaterer, at Tinderbox altid forsøger at præsentere de navne, publikum ønsker. Til festivalen i 2019 har han blandt andet opfyldt ønsket om A$AP Rocky, Macklemore og Lana Del Rey. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Blandt de første ni navne på Tinderbox har de fem et ben i hiphoppens lejr. Det betyder ikke, at festivalen har ændret fokus, understreger festivalchef Brian Nielsen, der lover, at festivalen præsenterer mere rock og pop inden jul.

Fem af de første ni navne på næste års Tinderbox hører hjemme i hiphop-genren eller afarter af den. Det betyder dog ikke, at publikum skal forvente en festival med fokus på den genre. - Vi kommer til at præsentere lige så mange forskellige genrer som de første fire år, men jeg lægger ikke skjul på, at Tinderbox gerne vil præsentere urbane kunstnere og hiphop, fordi det er genrer, som fylder vanvittigt meget især hos det yngre publikum. Hvis man ser, hvilke navne som indtager de første 50 pladser på Spotify Global Top 50, er det netop navne som A$AP Rocky og Macklemore. Arianne Grande og Halsey er nærmest eneste regulære popnavne omgivet af hiphop i forskellige afskygninger, siger festivalchef Brian Nielsen. Han og de øvrige bookere i Down The Drain Group, der står bag festivalen, gør en dyd ud af at sætte sig ind i, hvad festivalens publikum efterspørger. - Derfor spørger vi publikummerne hvert år, hvad de vil høre det efterfølgende år. A$AP Rocky har vi blandt andet booket, fordi han er ét af de navne, som har været efterspurgt år efter år. Han er superstærk live og er blevet et kæmpestort navn, siden han senest optrådte i Danmark i 2014, siger Brian Nielsen. Festivalchefen mener, at Tinderbox er gode til at spotte de rigtige hiphop-navne og booke dem, mens det kan lade sig gøre. - I 2017 præsenterede Tinderbox som den første festival i Danmark Travis Scott. I 2019 bliver han hovednavn på Roskilde, hvilket understreger hans format, siger Brian Nielsen.

Lana Del Rey favner bredt Navne som Swedish House Mafia, A$AP Rocky og Macklemore henvender sig formodentlig til den yngste halvdel af Tinderbox-publikummet. Det skal man ikke lægge alverden i, mener festivalchefen. - Det er altid et puslespil at præsentere navne. Når vi offentliggør næste bunke navne, vil der være bands, som tiltaler folk, der er til rock og andre genrer, siger Brian Nielsen. Han mener i øvrigt, at Lana Del Rey er et godt eksempel på en kunstner blandt de første ni navne, som favner bredt. - Det er hendes første optræden i Danmark siden 2014, hvor hun optrådte på Northside, og hun er helt sikkert et af vores hovednavne, selv om hun ikke er det største navn på plakaten. Hun har udviklet sig enormt i de mellemliggende år, og jeg glemmer aldrig min første koncert med hende på Coachella i 2014. På Northside nogle måneder senere sad det også lige i skabet. Jeg tror, hun kan fange både det helt unge og det lidt ældre publikum, fordi hendes blanding af stilarter er så unik, siger Brian Nielsen. Han tror også, at L.O.C., der ikke har optrådt på Tinderbox og kommer med nyt album, sammen med Suspekt kan lokke mange til. - L.O.C. har et stort publikum, og uden at fornærme nogen så gav Suspekt i 2017 den stærkeste optræden på festivalen nogensinde af et dansk band. Det var sublimt, siger Brian Nielsen.