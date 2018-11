Otte navne til Tinderbox 2019: Flere amerikanske stjernenavne til Odense

Onsdag blev sløret løftet for det første navn til Tinderbox 2019 i kraft af den svenske EDM-gruppe Swedish House Mafia. Nu følger offentliggørelsen af yderligere otte navne, hvor man alt efter smag kan fremhæve den amerikanske popsanger Lana Del Rey, rapperne A$AP Rocky og Macklemore eller de bindegale Boston-keltere i Dropkick Murphys.

Tinderbox konstaterer, at der er flere amerikanske megastjerner i puljen.

- Ikoniske Lana Del Rey er klart et hovednavn. Siden 2012 har hun udsendt fire albummer med sensuel dragende pop, der trækker på en blanding af drømmende noir-pop og triphop.

- Den millionsælgende sanger har hittet med "Video Games", "Young and Beautiful", "Summertime Sadness" og "Lust for Life" og har varslet nyt album i 2019. Den fascinerende amerikaner har ikke gæstet Danmark siden 2014, hvor hun fik flotte anmeldelser for sin koncert på Northside.

- Det bliver et kærkomment gensyn, når hun går på scenen foran sine mange fans på Tinderbox, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Han mener ikke, at festivalen i sin femårige levetid har startet ud med at offentliggøre en så stærk buket af navne.

- Det var noget af et scoop at kunne sætte et verdensnavn som Swedish House Mafia på plakaten i går, og vi er også enormt begejstrede over, at Lana Del Rey og A$AP Rocky har takket ja til at spille på Tinderbox. Det er kæmpestore navne at kunne sætte på vores plakat, og så er vi kun lige begyndt. Der er masser at glæde sig til, siger John Fogde.

Rapperen A$AP Rocky har ligesom Lana Del Rey ikke givet koncert i Danmark siden 2014, hvor han var aktuel med albummet "Long.Live.A$AP" og singlerne "Fuckin' Problems" og "Wild for the Night".

Siden har han hittet sammen med Selena Gomez på "Good for You" og med G-Easy på "No Limit" udover egne sange "Everyday", "ASAP Forever" (feat. Rod Stewart, Miguel og Mark Ronson) og "Praise the Lord (Da Shine)".

- Den stilsikre amerikaner er en tornado på en scene, så man kan med garanti se frem til endnu en magtdemonstration, når han vender tilbage til Danmark, siger John Fogde.