Ordblinde børn i træningslejr: - Vi vil se en hel vild læringskurve

150 elever fra 4. til 7. klasse i Odense Kommune kommer i år igennem et intensivt kursus, hvor de får nye redskaber til at håndtere deres ordblindhed. Det sker i et samarbejde med den socioøkonomiske virksomhed Ordblindetræning, der har vundet flere priser for deres arbejde.

Klasselokalet på Ungdomscenter Østre Plads i Odense ligner umiddelbart de fleste andre, men hvis man går lidt tættere på og kigger på elevernes computere, vil man hurtigt opdage nogle nye programmer.

De 16 elever i lokalet er alle ordblinde og er for anden uge i træk mødt op til et intensivt undervisningsforløb, der skal gøre dem bedre til at læse og skrive, men som måske endnu vigtigere skal lære dem at bruge en række nye, digitale værktøjer, der gør det nemmere at komme igennem hverdagen på deres respektive skoler på trods af deres ordblindhed.

Med den såkaldte tappeteknik lærer de sprogets lyde. Og med brug af forskellige computerprogrammer og apps til telefonen kan eleverne få læst en tekst op eller få hjælp til, hvordan et ord skal staves. De kan ligefrem tale til et program, der så selv skriver talen ud som tekst.

Bag indsatsen står Odense Kommune, der har sat tre millioner kroner af til forløbet og en række andre tiltag for ordblinde.

For 150 ordblinde elever foregår det på den måde, at de i en uge blive trænet af folkene bag den socioøkonomiske virksomhed Ordblindetræning. Eleverne har samtidigt en læsevejleder fra deres egen skole med sig, som i de fleste tilfælde fortsætter undervisningen i den følgende uge, før turen går tilbage til deres normale klasser.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil kunne se en hel vild læringskurve, når de kommer tilbage på skolerne efter det her 14 dages-forløb. Vi skal så være gode til at vedligeholde det efterfølgende, siger Marianne Justesen, der er skoleleder på Seden Skole og desuden skolelederrepræsentant for alle skoleledere i det nordlige Odense.

Ifølge Thomas Mose fra Ordblindetræning taler målingerne af elevernes udbytte deres eget tydelige sprog. Eleverne bliver dog ikke kun bedre til at læse og skrive, fortæller han.

- Én ting er, at vi kan se, at det virker, når vi måler på det. Men eleverne får også et kæmpe løft af deres selvtillid, når de pludseligt finder ud af, at de rykker sig på læsningen og får styr på de it-værktøjer, som kan hjælpe dem, siger Thomas Mose.