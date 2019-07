Opgørelse fra OUH: Endnu ingen alvorlige skader på el-løbehjul

- Den ene forsøgte at bremse med foden, da han ikke kunne få bremsen aktiveret, og den anden væltede blot, forklarer overlæge Jens Lauritsen og overlæge Niels Dieter Röck i en redegørelse fra Ulykkes Analyse Gruppen.

I Odense er der i løbet af den seneste måned kun registreret to tilfælde af tilskadekomne på de nye eldrevne køretøjer.

En måned efter de første løbehjul blev sat på gaden, kan Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital konkludere, at der endnu ikke har været alvorlige ulykker på el-løbehjulene. Flere andre steder i landet har der været registreret tilskadekomne førere af el-løbehjulene og også fodgænger, der er blevet ramt af løbehjulene.

Siden den 1. juli har skadestuen i Odense fulgt nøje med i antallet af ulykker på de nye el-løbehjul, da de tilskadekomne på løbehjulene er blevet registreret i en kategori for sig selv, hvis de er endt på skadestuen efter et styrt.

Onsdag er det en måned siden, at de første 250 el-løbehjul fra Voi blev sat på gaden i Odense. Og onsdag er også dagen, hvor 440 flere el-løbehjul fra Tier ser dagens lys i Odense.

Selv om der endnu ikke er registreret slemt tilskadekomne brugere af el-løbehjulene kommer Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital her med en række gode råd til dem, der benytter sig af løbehjulene.

Løbehjulene kan være farlige

Selv om der endnu ikke er registreret alvorlige tilskadekomne i hverken Odense eller resten af landet, betyder det ikke, at el-løbehjulene ikke kan være farlige at køre på.

Uden for landets grænser er der ifølge Ulykke Analyse Gruppen registreret både dødsfald, alvorlige og lettere skader på samme type el-løbehjul, som dem der kører på vejene i Odense.

Derudover forklarer Ulykkes Analyse Gruppen i redegørelsen, at et studie fra Californien melder om 249 tilskadekomne i løbet af et år. Ud af de 249 patienter blev der registreret knoglebrud ved 32 procent af dem, hovedskader ved 40 procent og andre skader ved de resterende patienter.

15 ud af de 249 tilskadekomne blev indlagt, hvor de to af dem blev indlagt på intensivafdelingen.

- Selvom vi indtil nu kun har set få tilskadekomne, viser de internationale erfaringer, at der er grund til at tage sikkerheden alvorligt, lyder det fra de to overlæger i redegørelsen.