Opgør mod det perfekte: Tag kroppen med i kirke

Kirken er en modvægt til tidens tunge præstationskultur, lyder det fra studenterpræst, der gør en aktiv indsats for at få det perfekte ideal udskiftet med det naturlige ved at sætte kroppen i centrum på temadag i Domkirken.

- Jeg oplever unge mennesker, som er usikre og bornerte, og som lider af det, jeg kalder selvværdsfattigdom, og det synes jeg er en virkelig trist udvikling. De lever med sociale medier, som fortæller dem, at de skal være perfekte, men sådan behøver verden ikke være. Jeg vil gerne vise dem, at der er andre veje end den præstationskultur, de er en del af, siger hun.

Det bekymrede natkirke- og studenterpræst Kirstine Hansen, da hun for to år siden læste denne konklusion i en undersøgelse, og derfor besluttede hun at tage fat i emnet i forbindelse med en gudstjeneste. Det er der kommet en temadag ud af fredag 5. april, som i løbet af syv timer folder forskellige syn på kroppen ud i en form for workshops.

Programmet for Kroppens dag i Domkirken løber fra 10-17.Det indeholder blandt andet sang ved korleder Janne Wind, oplæg ved ungdomsforsker fra center for ungdomsforskning Søren Østergaard, og et om kropsforskrækkelse ved Anne Sophie Warberg Hækkerup.Desuden kommer stifter af The Back to Life Project, Mikkel Salling Holmgaard og fortæller om at kæmpe sig tilbage til livet efter at være ude for en ulykke, mens Benedikte S. Bendtsen og Signe Valentin fortæller om både fysisk og psykisk sundhed.Siden er der danseforestilling med Modern Move Company og undervejs er der installationer lavet af studerende på Multimedieuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, smagsprøver, kaffe og afslapning under temaet "Chili Out i krypten".Man kan bare møde op eller tilmelde sig på forhånd gemme www.kroppensdag.dk eller på FacebookKilde: Domkirken

Intet korstog mod fitness

Når det kommer til den personlige opfattelse af kroppen, mener Kirstine Hansen, at vi kan lære meget af 1970'erne. Måske af den grund er klistermærkerne, som er lavet af studerende på multimedieuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, også stærkt inspireret af flowerpower.

- Jeg synes, det er uhyggeligt, at alting i dag skal måles og vejes. Det er ikke sundt for vores unge at vokse op i et Vurderingsdanmark, hvor man skal konkurrere om alting. Den gode nyhed er, at kirkens rum kan bruges som et helle mod de krav, der stilles udenfor. Mens man uden for i samfundet hele tiden tænker "jeg", tænker vi herinde i kirkerummet "vi", siger hun.

Studenterpræsten, der i to år har delt sin arbejdstid mellem natkirken og de studerende, er overrasket over at opleve unge, der er så optagede at leve op til idealer.

- Det er ikke et korstog mod sundhed og fitnesscentre, jeg er ude i, påpeger hun.

- Jeg efterlyser i højere grad bare en accept hos unge af, at livet ikke altid er et instagram-billede. At tingene ikke altid går op. De unge bliver efterladt af vi voksne og en samfundstankegang, der fremelsker ord som "fremdriftsreform", "effektivisering", "målbart" og "konkurrencestat", men hvor i de ord er der plads til at være menneske?, spørger Kristine Hansen.

I stedet foretrækker hun ordet "forundringsparat" frem for "forandringsparat".

- For de unge trænger til at turde standse op i stedet for at ræse efter alt det, de skal nå. Vi har en generation af perfektionister - 12-talspiger, hvad er det for et ord? - som kræver alt for meget af sig selv, fortsætter hun.