Opgangen var fyldt med sort røg: Nattebrand gav større skader

Mindst to lejligheder er ubeboelige efter en brand natten til torsdag i en etageejendom i Odense.

Bolbro: Der var sort af røg i opgangen, da Paya Søberg natten til torsdag åbnede døren fra sin lejlighed i en ejendom på Stadionvej i Odense. Klokken var 2.20, og hun var blevet vækket af en konstant kimen på hendes dørtelefon.

- Jeg blev ret irriteret, for jeg troede, det var nogen, der lavede fis med dørtelefonen.

Da hun åbnede døren, trængte røgen ind i hendes lejlighed.

- Og så råber de nedenunder: "Kom, du skal bare løbe ud". Og jeg står deroppe og råber: "Det tør jeg ikke". Og så er der en, der råber: "Hop ud af altanen", og jeg tænker, at gør jeg det, så overlever jeg ikke. Så er der nok større sandsynlighed for, at jeg overlever, hvis jeg løber ned. Og idet jeg kommer ned, kommer brandvæsenet. Jeg er den sidste, der når ned.

Fyens.dk fortalte torsdag om branden, som Beredskab Fyn fik alarm om klokken 2.20 natten til torsdag, og Fyns Politi kunne torsdag morgen kun oplyse, at alle beboere var blevet kortvarigt evakueret på grund af branden, men at der ikke var sket store skader på ejendommen.

Situationen viste sig at være mere alvorlig, da Paya Søberg, som bor på anden sal, torsdag formiddag fik Skadeservices vurdering af sin lejlighed: Ubeboelig.

- Jeg blev ringet op i går (torsdag, red.) af Skadeservice, og de vurderer, at den er ubeboelig; den skal genmales, alle gulve skal renses, og alle møbler skal ud. Lejligheden blev fredag tømt for alt Paya Søbergs indbo af Skadeservice med beskeden om, at der kan gå mellem en uge og 14 dage, før hun kan flytte ind igen.

- De fortalte, at de selvfølgelig prioriterer, så sådan noget som mit tøj bliver noget af det første, de ordner. Det er faktisk rart at vide.

I opgangen er der fire lejligheder, og foruden Paya Søbergs lejlighed er i hvert fald lejligheden på første sal, hvor branden opstod, kraftigt skadet af branden. En af opgangens øvrige beboere har dog kunnet flytte ind i sin lejlighed igen.

Paya Søberg har sovet hos en veninde, men hendes forsikringsselskab har tilbudt hende genhusning et andet sted i Odense.