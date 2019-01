Opbakning smuldrer: Støtte til letbanen på sit hidtil laveste

- Vi kommer tættere på dag for dag. Men præcist hvornår det vender, kan jeg ikke sige. Men jeg er ikke overrasket. Det er ikke unormalt, at der er mange, der ikke kan se sig selv køre med letbanen på nuværende tidspunkt, fordi det er så langt foran dem.

Da den sidste meningsmåling landede sidste år, sagde du, at prognosen gerne skulle blive mere positiv, som arbejdet skred frem. Hvornår tænker du, at det vender?

- Jeg tænker, at det er helt naturligt med alt det bøvl, det giver lige nu. Men jeg er samtidig ret overbevist om, at det vender i takt med, at flere og flere skinner bliver lagt, og at stationer bliver rejst.

Når de bliver spurgt om letbanen, mener hele 42 procent, at det er negativt eller meget negativt, at der overhovedet anlægges en letbane i Odense. Det tal var i 2014, da den første meningsmåling blev foretaget, nede på 18 procent. År for år er utilfredsheden steget.

Generne topper nu

Et enigt Odense Byråd vurderede i sin tid, at der var flere fordele end ulemper ved at anlægge en letbane, og vedtog således planen om letbanen. Men de fordele kniber det for odenseanerne med at få øje på. I 2014 mente hver syvende, at der ikke var en eneste fordel ved, at Odense får en letbane. Spoler man frem til 2018 er det nu hver tredje, der ikke kan få øje på nogle fordele.

- Det er nu, i den sidste del af 2018 og indtil efter sommeren 2019, at generne er størst. Vi laver en hel masse, som ikke er synligt for folk, siger Mogens Hagelskær.

Det understøtter tallene fra de forskellige undersøgelser da også. I 2014 mente 55 procent af de adspurgte, at anlægsarbejdet i høj eller meget høj grad medfører gener for Odense som by. Med de nyeste 2018 tal er tallet steget til 80 procent.

Men hvad så, når arbejdet er færdigt i slutningen af 2020, og letbanen kører? Ifølge tallene fra 2018 vil 36 procent af de 418 adspurgte borgere, der bor i henholdsvis postnumrene 5000, 5200, 5230 og 5260, slet ikke bruge letbanen som transportmiddel, når den kører. I 2014 var det kun 24 procent, der var afvisende over for letbanen som transportmiddel.

Også det tager letbanedirektøren roligt.

- Når letbanen er der, lige ude foran døren, og togene ruller rundt i byen, bliver det mere nærværende for folk, og så skal de nok komme til at bruge den.

Mogens Hagelskær refererer til erfaringer fra blandt andet Århus Letbane. I april 2018 lavede man i den på det tidspunkt fire måneder gamle letbane en passagertælling. Det tal sammenlignede man med antallet af passagerer, der benyttede sig af en buslinje, der havde kørt nogenlunde samme rute. I sammenligningen af de to tal var der 40 procent flere passagerer med letbanen, oplyser Århus Letbane til avisen.