Ringvej lukker i ni timer: Biler og cykler må ud på omvej under broarbejde

Jernbanebroen over Kløvermosevej skal repareres, og det betyder, at vejen må spærres fra torsdag aften til fredag morgen.

Odense: Du kommer ud på en omvej, hvis du torsdag aften forsøger at køre til eller fra Bolbro via Kløvermosevej (ringvejen). Jernbanebroen, som går over vejen mellem Roesskovsvej og Elsesmindevej, skal nemlig repareres, og mens arbejdet foregår, kan hverken biler eller cykler køre under broen.

Derfor spærres Kløvermosevej i begge retninger fra torsdag klokken 21 på strækningen mellem Roesskovsvej og Falen. Vejspærringen gælder til fredag morgen klokken seks, og indtil da er der omkørsel via Falen og Grønløkkevej, oplyser Odense Kommune.

På Odenserundt.dk kan du få et overblik over alle igangværende vejarbejder i Odense - her er også link til en ruteplanlægger, som anviser alternative veje.

Arbejdet ved jernbanebroen betyder ikke ændringer i togtrafikken til og fra Odense - den er dog påvirket af letbanearbejdet i byen, og til og med fredag kører der, som tidligere omtalt, færre intercity- og lyntog mellem Odense og Fredericia, ligesom regionaltogene til og med søndag eftermiddag er erstattet af busser på strækningen mellem Odense og Tommerup.