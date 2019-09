Omtalt kunst placeret på SDU

Et halvt år efter, at Frede Troelsens kunstværk "Kløvet sten" blev fjernet fra anlægget foran Ansgars Kirke, har den fundet en ny placering ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Det gav fornyet omtale til en af byens skulpturer, da formanden for Odense Bys Kunstfond, byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (S) i efteråret 2018 fortalte, at kunstneren Frede Troelsens skulptur skulle flyttes fra sin plads gennem 28 år foran Ansgars Kirke.

Nu er det sket.

Skulpturen "Kløvet sten", der siden 1991 har stået ved krydset mellem Kirkegårds Allé og Sdr. Boulevard, og som på grund af sin form har fået skyld for at tiltrække sig en del opmærksomhed, er flyttet til SDU. Her står den nu ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Og det er en løsning, der glæder Anders W. Berthelsen.

- Fra SDU fik vi besked om, at skulpturen passer godt i den profil og den kvalitet, som de gerne vil have, så det var jo glædeligt, siger han.

Han understreger, at flytningen til SDU også er kommet i stand, fordi Frede Troelsens familie havde kontakt til universitetet. Frede Troelsens enke, Birgitte Thorlacius, fortæller, at hun er glad for, at skulpturen er kommet til SDU, da hun ikke var interesseret i, at den blev placeret et sted til opbevaring.

- Jeg kunne godt lide tanken om, at skulpturen kom ud i et af de grønne områder ved SDU, og jeg synes godt om, at den ville blive placeret som modspil til de stramme bygninger og alt det institutionelle, siger Birgitte Thorlacius.

Hun har endnu ikke set den tredelte skulpturs placering ved SDU, men understreger, at hun ikke har et ønske om, at den skal have den samme placering i mange år fremover. Kunst kan godt flyttes, siger hun, der også godt kunne se den placeret i skulpturparken ved Hollufgård, som hun efterfølgende er blevet opmærksom på.

På www.historiskatlas.dk beskrives skulpturen som et værk, der vækker "klare mindelser om det mandlige kønsorgan", består af en stelen, der er placeret mellem en kløvet naturstens to halvdele. Ifølge Birgitte Thorlacius er der ikke tale om en fallos, men om en mejsel, som man netop bruger til at flække sten med. Deraf navnet.

- Skulpturen symboliserer vækst, og netop af den grund syntes vi også, at den passede godt til SDU, siger hun.