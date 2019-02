Omdiskuteret udvidelse af biogasanlæg tages op på byrådsmøde

Det er ikke gået stille for sig, efter Fangel Bioenergi første gang luftede planerne om udvidelse af anlæggets drift og tilkørsel. Det fik en række borgere til at klage, eftersom de ikke mener, at lokalområdet kan være tjent med flere lastbiler på de smalle landeveje. Beboerne i området mener ikke, at byen kan rumme mere trafik og udvidet produktion. Det vil ifølge dem gå udover ønsket om et attraktivt landsbyområde, hvis støj og lugtegener skulle stige som konsekvens af anlægsudvidelsen. Derudover er de smalle landeveje også meget befærdede af skolebørn, der cykler til og fra byens to skoler.

Den reviderede plan for udvidelse har imidlertid flyttet den planlagte tilkørsel, så der ikke skal køre lastbiler forbi skolerne og byens små rundkørsler. Og nu skal en revideret ansøgning om udvidelse fra anlægget tages op på et byrådsmøde onsdag. Her skal politikerne beslutte sig for, om man vil sende en ny lokalplan for området i høring. Der lægges op til at der i høringsperioden vil blive afholdt et borgermøde, og beboerne og andre har otte uger til at komme med indsigelser.