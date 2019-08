Og vinderne er...: Filmfestival giver hovedpris til iransk instruktør

Disse priser blev også uddelt

OFF Storyteller Award: "Fun Factory" af Lisa Brooke Hansen og Even Hafnor



OFF Artist Award: "Nursery Rhymes" af Tom Noakes



OFF Short Film Candidate for the European Film Awards 2019 (EFA): "Oslo" af Shady Srour



FilmFyn Talent Award: "Draget" ("Drawn") af Christian Bengtson



Animation Talent Award: "Animals" af Tue Sanggaard



The Soapbox Award: "Where Chaos Reigns" af Braulio Jatar og Anaïs Michel



Youth Award: "Ingen siger farvel men alle forsvinder" ("We Are All Leaving") af Jonas Risvig



Publikumsprisen: "Ikki Illa Meint" af Andrias Høgenni



Pitch Me Baby: "First Night" af Darshika Karunahara