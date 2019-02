Offeret fik kraniebrud: Tre mænd idømt fængsel for at kaste tung sten gennem rude i hoveddør

Domsmandsretten kaldte det en skærpende omstændighed, at alle tre mænd tidligere var dømt for vold, og at stenen var så tung, at offeret fik kraniebrud. Foto: Michael Bager

En 43-årig mand og to fætre på 27 og 28 år skal seks måneder i fængsel for blandt andet at have kastet en fire kilo tung sten gennem ruden i en hoveddør i september sidste år. På den anden side af døren stod en dengang 40-årig mand, som pådrog sig kraniebrud.

Gerningsmændene bag et kast med en fire kilo tung sten, som fløj igennem ruden i en hoveddør og ramte en 41-årig mand i hovedet, har nu fået deres straf. Episoden fandt sted den 15. september sidste år omkring klokken kvart over to om natten på Guldsmedevænget i Hjallese. Den 41-årige blev bagefter indlagt med kraniebrud. Tre mænd var tiltalt og nægtede sig alle skyldige, men Retten i Odense var ikke i tvivl og idømte onsdag mændene, der er 27, 28 og 43 år, seks måneders fængsel hver. Den ældste var dengang nabo til offeret. Den 41-årige og hans kæreste havde om dagen haft et stort skænderi, efter de begge havde drukket. Herefter havde kæresten, der i retten beskrev sig selv som alkoholiker, søgt tilflugt og trøst hos naboen. Her havde hun fortalt, at hun var klar til at pakke sine ting og forlade kæresten, men at hun ikke troede, hun fik lov. Det fik den 43-årige til at ringe til de to medtiltalte, som er fætre. Da hun senere om natten gik hjem, fulgte den 43-årige nabo efter og prøvede at komme med ind, men den 41-årige lukkede døren og sagde, han ikke var velkommen.

- Fuldstændig sindssygt Den 41-årige ringede kort efter til politiet, fordi kæresten fortalte, at naboen havde ringet efter nogle venner, som "skulle komme og ordne ham". Med politiet i røret kiggede han ud gennem ruden i hoveddøren for at holde øje, og pludselig blev han ramt af glasstykker og den fire kilo tunge sten, som ramte ham i højre side af panden. I retten blev en optagelse af offerets opkald til politiet afspillet. - Der står nogen uden for min dør. Er du sindsssyg, slap af mand. Det skal være nu, mand. Jeg bløder over hele hovedet, begyndte den 41-årige. - Det er naboen og to andre. Jeg har lige fået en kampesten i hovedet gennem ruden. Det er fuldstændig sindssygt, sagde han på optagelsen, hvor man kort efter kunne høre lyden af endnu en sten på 12 kilo, der gik gennem ruden i døren ud mod haven og videre ind og ramte komfuret. I retten fortalte manden, at han døjer med hovedpine og angst og har været sygemeldt siden overfaldet. Han pådrog sig et tre centimeter langt kraniebrud, og under operationen måtte der fjernes glasskår og sættes en metalplade ind for at stabilisere.

Var på stedet Mens naboen i retten forklarede, at han var hjemme den pågældende dag, var de to fætre mindre meddelsomme. De kunne ikke huske, hvad de lavede den 15. september, sagde de. Den ene forklarede, at de bare kørte lidt rundt, fordi de kedede sig. Anklager Charlotte Ragus kaldte forklaringerne utroværdige og kunne fremlægge teleoplysninger, der viste, at den 43-årige nabo havde ringet flere gange til den ældste fætter. Blandt andet talte de sammen i 48 sekunder cirka en time før stenkastet. Og masteoplysninger viste, at fætrenes telefoner flere gange havde benyttet en mast kun 200 meter fra offerets adresse selv samme nat. Mens anklageren ville have naboen straffet med ni måneders fængsel og de to fætre med et år, gik forsvarerne efter frifindelse. De kaldte beviserne utilstrækkelige og påpegede, at man ikke vidste, om man kunne se den 41-årige stå bag døren. Derfor kunne der højst være tale om hærværk, hvis der skulle dømmes. Mændene blev frifundet for flere tilfælde af hærværk mod parrets hus, ligesom de blev frifundet for anklagerne om at have begået indbrud, mens den 41-årige og hans kæreste var på hospitalet. Til gengæld blev fætrene dømt for i forening at have begået vold og hærværk mod et par på en parkeringsplads ved Netto ved Blækhatten den 1. november. Her blev en mand slået i ansigtet, og en hammer kastet på parrets bil, efter manden havde blinket med lygterne for at få den ene af fætrene til at flytte sin bil. Alle tre dømte udbad sig betænkningstid og har nu 14 dage til at overveje, om de vil anke dommen.