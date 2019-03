Offer i livsfare: Landsretten ophæver forvaringsdom for knivstik bag Flakhaven

Østre Landsret i Odense afgjorde onsdag, at den 22-årige i stedet for forvaringen på ubestemt tid skal i fængsel i fire et halvt år for røveri og røveriforsøg og ikke mindst det livsfarlige knivoverfald mod et tilfældigt offer, der langt ud på natten den 30. september 2017 blev fundet med livstruende skader i en passage bag Flakhaven. Det oplyser landsretten til Stiftstidende.

Der var dog også uenighed om straffen i byretten, hvor to af de tre juridiske dommere og fem af de seks nævninge stemte for forvaring i sagen, hvor anklagemyndigheden ville have Al-Ali dømt for drabsforsøg, men måtte tage til takke med en dom for grov vold.

Ifølge Retslægerådets udtalelse i forbindelse med byretssagen havde den dømte en lav tærskel for vold og en dyssocial personlighed og frembød så nærliggende fare, at forvaring med stor sandsynlighed var påkrævet.

- Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg havde absolut en forhåbning om at få ophævet forvaringen, som jeg synes, var skudt over målet. Men min klient var i den grad i risikogruppen, og vi gik ind til det med oddsene imod os.

Bortset fra forvaringen, der blev ændret til almindelig fængsel, blev byretsdommen stadfæstet af landsretten. Dermed skal den 22-årige fortsat udvises fra Danmark til Irak, når fængselsstraffen er afsonet. Den del overvejer den dømte og hans forsvarer Martin Andersen dog at forsøge at få indbragt for Højesteret, oplyser advokaten.

Forbehold fra Retslægerådet

Forsvareren oplyser, at han i sin procedure lagde vægt på, den 22-årige kun to gange tidligere var straffet for lignende forhold med røveri og vold, og at disse sager adskilte sig markant fra sagen fra Flakhaven.

Derudover fremhævede han, at den 22-årige i gerningsøjeblikket var påvirket af både stoffer og alkohol, og at voldens karakter ikke var tilstrækkeligt til at idømme forvaring.

Endelig fremhævede Martin Andersen også i landsretten, at der var uenighed i Retslægerådet. Èn mente ikke, at der var dokumenteret, at der var grundlag for forvaring, mens de to andre vurderede, at forvaring med stor sandsynlighed var påkrævet - men altså ikke, at det med sikkerhed var nødvendigt.