Tuborg gør som bekendt noget ved musikken og er sponsor på mange musikfestivaler over hele landet. Selv om de endelige planer for, hvad der præcist skal ske, når byens studerende inviteres til trav og galop, kan det sagtens tænkes, at der også indgår musik, uddyber Jan Arentoft.

- Carlsberg og Tuborg har planer om at inviterer 3000-4000 studerende ud på banen fire gange om året, når der er løb. Det gælder om at få flere mennesker herud, også de unge, som kan være svære at få tag i ellers. Vi må se i øjnene, at der skal noget utraditionelt til, og det er Carlsberg og Tuborg klar til, siger Jan Arentoft.

Fyens Væddeløbsbane har indgået en aftale med Carlsberg og Tuborg for de næste fem år. Og bryggerigiganten, som to sælger begge ølmærker, har store planer med væddeløbsbanen, fortæller Jan Arentoft, der er talsmand for de tre, der gennem de seneste par år har arbejdet på at skabe et større sponsornetværk omkring banen.

For bare et par år siden var væddeløbsbanen reelt truet af lukning. Men nu ser alt lysere ud. Økonomien er rettet op, der er kommet en langsigtet plan for væddeløbssporten i Danmark, og på lokalt plan har banen haft held med at tilknytte en række tunge sponsorer, som er klar med nye initiativer, der skal få flere ud på banen, når der er løb.

- Men jeg kan sige så meget, at den er med til at sikre, at vi kan se frem til overskud i de næste år, og de penge vil vi for en stor del bruge til at forbedre faciliteterne yderligere herude, tilføjer Jørn Borch.

- Det er da lidt vemodigt at sige farvel til Albani, men de har haft chancen, og økonomisk kunne vi få en meget bedre aftale med Carlsberg og Tuborg, forklarer formanden for væddeløbsbanens bestyrelse, Jørn Borch. Uden han dog vil sætte tal på, hvor meget aftalen betyder økonomisk for Fyens Væddeløbsbane.

Aftalen er samtidig et farvel til det lokale bryggeri Albani, der i en menneskealder har været samarbejdspartner for banen og blandt andet har sit logo på dommertårnet. Det stopper til nytår, hvor den nye aftale er i kraft. Helt slut med lokalt øl vil det dog ikke være, det vil stadig være muligt at få serveret en Odense Pilsner eller anden lokal øl i Vaskehuset, som det lille lokale på staldterrænet ud for opløbssvingets udgang kaldes.

70 i sponsornetværk

Ud over at Carlsberg og Tuborg får mulighed for at sælge en masse øl de dage, hvor det lykkes at trække mange mennesker ud på væddeløbsbanen, får bryggeriets folk også adgang til et sponsornetværk på 70 virksomheder, som Jan Arentoft sammen med Jon Tøllbøll og Jan Hansen har lavet aftaler med gennem de seneste par år.

- Vi er lige så glade for den lille håndværksmester som for de store firmaer, og vi har nu skabt en solidt netværk omkring banen, som Carlsberg og Tuborg også kan se en fordel i, fortsætter Jan Arentoft.

Nordea er ny i kredsen af sponsorer, ligesom der også er indgået aftale med McDonald's, så publikum fra næste år kan få en cheese burger hos McDonald's, når de fremviser en entrebillet til væddeløsbanen, hvor det koster 30 kroner at komme ind.

Samme billet giver også gratis adgang og en øl på Casino Odense, så hvis der sættes til på hestene, er der en chance for at vinde det og mere til tilbage på Casino Odense. I hvert fald er det gratis at komme ind i kælderen i Claus Bergs Gade.