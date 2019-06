Økonomiudvalg om sparekataloger: - Vi har en pistol for panden

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester

- Jeg havde helt klart en forventning om, at det ville blive nogle hårde kataloger. Vi kan ikke omprioritere så mange penge til velfærd uden, at vi kommer til at tage dem fra nogle ting, vi godt kan lide, og uden at det kommer til at gøre ondt at fjerne. Men velfærden er det vigtigste. Jeg skal ikke foregribe de endelige forhandlinger, men der er ingen tvivl om, at der er nogle ting som for eksempel friluftsbadet og nogle ting omkring blomster i bymidten og vand i springvandene, hvor at nuvel, vi står i en situation, hvor vi skal finde nogle penge, men så ilde er vi ikke stedt som by. Heller ikke efter det her.

- Der er faktisk lavet et rigtig godt arbejde med effektiviseringer, og nogle gange, når forvaltningerne, fordi de har gravet dybt, har de kunnet finde nogle puljer og nogle indsatser hist og her. Men det ændrer ikke på, at der er mange ofre for det her katalog.

- 11 procent af hele økonomiudvalgets budget ryger, så den største udfordring er, at vi kommer til at sige farvel til rigtig mange gode medarbejdere, der har skabt værdi. Samtidig skal vi også passe på, hvor dybt vi går. Selvom vi skal følge med, når der kommer flere børn og ældre, er det vigtigt, at vi også sørger for at skabe vækst, velfærd og arbejdspladser.