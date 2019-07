Odin er bare modellen over alle modeller

Skinnende blank og velpasset, så det fløjter - sådan fremstår det nye, gamle lokomotiv, der blev vist frem for offentligheden for første gang i september. Foto: Sugi Thiru

- Jeg har været bidt af tog, siden jeg som lille dreng besøgte min farmor og gik ned og så på togene på Farumbanen. Da jeg først havde set ét tog, måtte jeg bare se det næste og det næste og det næste. Og ja - sådan er det vel bare blevet ved, siger Jørgen Lindevall, der bor på Sjælland og derfor har været oppe kl. 5.30 for at nå til Odense og gøre Odin klar.

Peter Ronge er 30 år og bor på Sjælland, men tager turen til Odense for at være frivillig togfører på Odin. Til daglig arbejder han i DSBs klargøringscenter i Kastrup. Foto: Sugi Thiru

400 kilo kul

En tur tager cirka ti minutter, tophastigheden er 50 kilometer i timen, og denne lørdag har Jørgen Lindevall selskab af to af de uundværlige frivillige, som hjælper med driften af Odin. De bor også på Sjælland, men kører gladeligt til Fyn for at give et nap med.

Jørgen Andersen er tidligere pladesmed i bilbranchen og har været med til at bygge lokomotivet.

- Jeg blev pensionist for fem år siden og skulle finde noget fornuftigt at bruge tiden på. Det blev Odin, og det har jeg ikke fortrudt - det er dejligt at kunne sige, at man har været med til at lave den, siger han, som blandt andet hjælper med at skovle de 300-400 kilo kul, der skal til i løbet af en dag i Odins tjeneste.

Knap så beskidt arbejde laver 30-årige Peter Ronge, der er trukket i togførerens blå uniform. Han arbejder til daglig på DSBs klargøringscenter i Kastrup, og det passer ham strålende at være omgivet af tog i både arbejds- og fritiden.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige blev bidt af tog. Nogle bliver bidt af biler - jeg blev det så af tog. Jeg plejer at sige, at der et eller andet sted er gemt en tognørd i os alle sammen - hos nogle er den bare større end andre, smiler han, mens Odin glider gennem sommervejr og skinner.

Har man lyst til en tur med Odin, kan man komme det tirsdage og lørdage til den 10. august, men da Jørgen Lindevall også har brug for sommerferie, kører Odin ikke, når han har det i uge 29 og 30. Så kan man til gengæld komme med en anden solid model, damplokomotivet HS 415 fra 1901.