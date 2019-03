Det faldt Odeons kulturchef Sara Ekknud for brystet, at hun i fredagens avis læste kulturredaktør Lene Krygers forslag om, at musik- og konferencehuset påtog sig en del af underskuddet i forbindelse med opførelsen af Wagners "Ringen" i foråret 2018.

En satsning, som Odense Symfoniorkester stod for, og som netop har vist et underskud på 7,5 millioner kroner, som orkestret nu må afdrage over en to-årig periode.

- Odeon har haft store udgifter ved at have Wagner i huset, siger hun og forklarer, at Wagner-arrangementet var en del af forpagtningsaftalen mellem os og Odense Kommune. Det vil sige den aftale, der giver kommunen ret til at anvende scenen et vist antal dage om året.

- Vi har givet Odense Symfoniorkester flere ekstra gratis dage i Odeon, hvor vi ellers kunne have haft store indtægter på konferencer, middage og koncerter. Vi har blandt andet også givet store rabatter på mad og drikke i hele perioden og blandt andet stillet vores café til rådighed for arrangementer efter koncerterne. På den måde har det kostet Odeon et betragteligt underskud at have Wagner, siger Sara Ekknud.

Præcis hvor "betragteligt" har Sara Ekknud svært ved at sige:

- Det er svært at vurdere for os, men salen kan have en værdi i omsætning per dag på op til 800.000 kroner. Så det er mange penge, siger hun, der glæder sig over det store antal af udenlandske gæster, som udelukkende tog til Odense og dermed Odeon for at høre Wagner.

- Jeg håber, at det har en betydning for Odense som by, men for driften af Odeon har det ikke nogen nævneværdig betydning, siger hun.