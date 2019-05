Odeon fyrer: Kulturchef mister jobbet

Økonomien i Odeon halter, og det får nu H.C. Andersen Kongres Center, der som selskab driver musikhuset, til at opsige kulturchef Sara Ekknud.

Mandag morgen blev kulturchef i Odeon, Sara Ekknud, opsagt. Årsagen er, at H.C. Andersen Kongres Center, der driver Odeon, har problemer med at få overskud i driften af kulturhuset og derfor ønsker at spare på medarbejderudgifterne.

H.C. Andersen Kongres Centers administrerende direktør, Jens Pedersen, anerkender kulturchefens arbejde, som har haft stor betydning, siden Odeons åbning i marts 2017.

- Vi har været inde i en udviklingsfase, som Sara har været med til at drive fra starten. Nu er vi kommet så langt, at vi må se på vores omkostninger, siger direktøren, der peger på den generelle økonomi i bygningen som årsagen til fyringen.

De seneste år har H.C. Andersen Kongres Center kørt med millionunderskud og i seneste ledelsesberetning fra regnskabet 2018 hedder det: "Det kan konstateres, at det har været vanskeligt at opnå en tilstrækkeligt rentabel drift i Odeon, idet især omkostninger til omstillinger i forbindelse med arrangementer og løbende vedligehold af bygningen i betydeligt omgang overstiger det forventede."

Sara Ekknuds opgaver vil nu blive overtaget af de øvrige ansatte i virksomheden. Kulturchefen har blandt andet haft ansvar for Byens Scene midt i Odeon-bygningen og Odeons forskellige kor og sangaftener, mens arrangementerne på de store scener næsten altid er eksterne arrangører, fortæller Jens Pedersen.

Fyringen bliver ikke noget, der får betydning for publikums oplevelser i Odeon, forsikrer direktøren, der er fuldt tilfreds med antallet af solgte billetter og de arrangementer, der er i koncerthuset.

- Nu har jeg jo drevet det gamle koncerthus i tyve år, og jeg er meget overrasket over den mængde af billetter, vi sælger. Det går fint, synes vi selv, siger han.

H.C. Andersen Kongres Center driver både Radisson Blu Hotel H.C. Andersen, Koncerthuset og Odeon.

Det er Odense Kommune, der ejer bygningen, og har en driftsaftale med H.C. Andersen Kongres Center.