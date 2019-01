Odenses nye friplejehjem åbner til foråret og vil ikke være en institution

Lejlighedernes lave vindueskarme er designet til, at man kan sidde i dem, men er også lave nok til, at man kan sidde i en stol eller kørestol og nyde udsigten. Foto: Nils Svalebøg

Hvordan ser et plejehjem anno 2019 ud? Det er et spørgsmål, Christine Meinhardt Wille har stillet sig selv ofte i løbet af de sidste mange måneder.

Hun skal være leder af Tornbjerg Friplejehjem, hvor den herskende filosofi er, at plejehjemmet frem for alt andet er nogens hjem.

Den 15. april kan 60 ældre flytte ind i et splinternyt plejehjem, når Tornbjerg Friplejehjem slår dørene op. I øjeblikket arbejder håndværkerne på højtryk for at gøre det hele klart til indflytning, og vi fik lov til at tage et kig ind på byggepladsen, der snart bliver 60 borgeres nye hjem. - Det her er ikke først og fremmest en arbejdsplads eller en institution. Det her er først og fremmest nogens hjem, fastslår Christine Meinhardt Wille, der viser rundt i bygningen. Det første, der slår en, er fraværet af lange, hvide gange. Fraværet er imidlertid helt bevidst. Lange gange kan nemlig være utrygge for især demente borgere. Derfor har bygningen mange knæk. Tryghedsskabende arkitektur, hedder det og gør sig også gældende for den sammenhængende gårdhave, hvorfra man ikke kan komme ud på vejen. Vi kommer forbi et tomt rum, der for det blotte øje til forveksling ligner en af de mange plejeboliger. Men faktisk er det en kommende frisørsalon. - Det er det her med at bibeholde noget normalitet. Hvad gjorde man, da man boede hjemme? Da tog man til frisør, men det er ikke sikkert, kræfterne er til det længere. Nu kan man så få den oplevelse, det er at være til frisør, her på stedet, siger hun.

Tornbjerg Friplejehjem Efter store protester blev lukningen af det kommunale Hjallese Plejecenter vedtaget på byrådsmødet den 23. januar. Argumentet fra Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) er, at der ellers ville blive en overkapacitet af plejeboliger, fordi et privat friplejehjem åbner i Odense til foråret. Det er Tornbjerg Friplejehjem.Danske Diakonhjem, der er en nonprofit organisation, står for opførslen af Tornbjerg Friplejehjem. Eventuelt overskud vil komme beboerne til gode, fx ved udflugter, wellness eller lignende.



Tornbjerg Friplejehjem har 60 plejeboliger fordelt på to etager.



Der er i alt fire bomiljøer, to på hver etage. På hver etage er der et bomiljø til 19 personer og et andet til 11.



Til hvert bomiljø hører et køkken og to opholdsstuer.



Der er 50 toværelseslejligheder i to forskellige størrelser og 10 treværelseslejligheder.



Tornbjerg Friplejehjem får også eget produktionskøkken.

Der bliver altaner på bygningens førstesal. Alle beboere skal have glæde af udearealerne, og de er derfor brede nok til kørestolsbrugere. Foto: Nils Svalebøg

Kaffestuen er afskaffet Et stort rum afslører et kommende køkkenalrum. I forlængelse af det ligger et såkaldt dokumentationsrum. Sådan et ligger der ved hvert køkken. Der er nemlig ikke klassiske personalerum. Dokumentationsrummene skal udelukkende bruges til at, ja, dokumentere, og det er et sted, medarbejderne skal opholde sig mindst muligt, fastslår Christine Meinhardt Wille. Dokumentationsrummene har vinduer, så beboerne altid kan se medarbejderne. I det hele taget er synlighed en vigtig del af plejehjemmets filosofi. Når en medarbejder eksempelvis skal have en kaffepause, sker det ikke bag en lukket kontordør. Næ, man drikker sin kop kaffe sammen med beboerne. Det samme gælder måltiderne. - Når det er spisetid, skal vi samles om et måltid. Der rejser jeg mig også fra min plads og går op på et af bomiljøerne og spiser min mad dér. Det samme gør pedellen og den administrative medarbejder, forklarer lederen, mens vi når tilbage til startpunktet i bygningen, man bevæger sig rundt i som en firkant. Christine Meinhardt Wille fortæller begejstret, at det gør, at man aldrig kan blive væk. Igen en stor fordel for demente borgere. På førstesalen viser hun rundt i en af plejeboligerne. I hver plejebolig er der tekøkken, soveværelse og stue. Vindueskarmene er meget lave, og det er ikke uden grund. De er designet til, at man kan sidde i en forholdsvis lav kørestol og stadig kigge ud på landskabet. På de rummelige badeværelser skal der være en vaske-tørremaskine. I samtlige 60 lejligheder. Også det er der tanke bag. To faktisk. - For det første er der den her hjemlighed. Hvad ville man gøre hjemme? Man ville ikke tage på vaskeri, man ville vaske derhjemme. For det andet har vi en rehabiliterende tilgang i alt, hvad vi gør. De der små dagligdagsgøremål er en måde at holde sig i gang. Så hvis man er frisk nok, klarer man selv tøjvasken, og hvis ikke hjælper plejepersonalet, forklarer hun.

Fakta Christine Meinhardt Wille42 år



Bor i Odenses skibhuskvarter med sin mand og tre børn.



Oprindeligt uddannet pædagog, men har taget en diplomuddannelse i ledelse, som hun afsluttede i 2011. Derudover har hun en master i positiv psykologi.

Der bliver 60 boliger på Odenses nye friplejehjem, der har til huse på Blækhatten. Der bliver 50 toværelseslejligheder og 10 treværelseslejligheder. Foto: Nils Svalebøg

Liv og glade dage På førstesalen er to store sale. Balsale, kalder lederen dem i sjov. - Her skal være liv og glade dage. Det er virkelig vigtigt, siger Christine Meinhardt Wille med et stort smil. Uanset hvor plejekrævende man er, skal man kunne mærke livets glæder. Hun håber derfor, at beboerne vil fejre deres runde fødselsdage, deres guldbryllup eller andre festarrangementer i bygningen. Det kan være det, der gør, at de kan overskue en fest, fortæller hun. Christine Meinhardt Wille har i mange år været frivillig, og hun håber, at hun kan få engageret et godt korps af frivillige. - Det ville være så fedt, hvis der er nogen, der vil lave en strikkeklub eller et musikarrangement eller komme hver torsdag formiddag og læse avisen højt. Det kan være hvad som helst, og det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Ude i gårdhaven er der allerede plantet buske. Og det kan være, at det skal laves om. Måske er frugtbuske vejen frem. Eller større træer. Eller noget helt tredje. Faktisk er Christine Meinhardt Wille meget afklaret med, at der formentlig vil være ting, der skal justeres hen ad vejen. - Det er ret specielt at investere så meget tid i, hvordan jeg gør det her bedst for dem, der skal bo her, samtidig med at holde det så åbent, at de kan sætte deres præg på det. Det er jo faktisk det vigtigste - det er deres hjem, siger hun og tilføjer: - Det er ikke en institution. Det skal man have - og det har jeg - kæmpe respekt for.

Tornbjerg Friplejehjem får sit eget produktionskøkken og kommer til at lave al maden selv. Foto: Nils Svalebøg

Her ses en af opholdsstuerne. Der hører to til hvert af de fire bomiljøer. Foto: Nils Svalebøg

Til hver af de fire bomiljøer er også et køkkenalrum, hvor maden skal indtages. Af både beboere, plejepersonale og hvem end, der ellers er i huset - også lederen. Foto: Nils Svalebøg

Lange, hvide gange er ikke at finde på det nye friplejehjem. Det kan nemlig være utrygt for især demente borgere. De fire bomiljøer får også hvert deres farvetema. Foto: Nils Svalebøg