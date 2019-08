Odenses nye Nørrebro: Mindre vej, flere boliger og væk med postcentralen

Thomas B. Thriges Gade indsnævres fra fire til to spor, den tidligere postcentral rives måske ned, og en masse nye boliger opføres. Planen for at genskabe et Nørrebro-kvarter i Odense ligger klar.

Men nu skal Odense atter have et Nørrebro-kvarter.

En af tankerne i Nørrebro-planen er at gøre Lerchesgade, der går fra nordsiden af Byens Bro og ned mod havnen, til en sivegade primært for bløde trafikanter. Til venstre i billedet ses Storms Pakhus. Illustration: JAJA Architects/Odense Kommune

En større bymidte

Som noget af det mest markante rummer planen tanker om, at områdets store bygningskolos, den tidligere postcentral ved siden af banegården, med fordel kan rives ned for at give plads til nye byggerier med boliger, kontorer og butikker. Samtidig gøres der plads til at forlænge Skibhusvej hen over krydset med Thomas B. Thriges Gade og op til banegården.

Desuden skal den resterende del af Thomas B. Thriges Gade fra Østre Stationsvej og ned mod havnen indsnævres fra de nuværende fire til to spor. Eftersom der ikke kører så meget trafik på den vej som tidligere, vurderes vejen i dag overdimensioneret, og derfor er det bedre at bruge pladsen på byliv.

Helt overordnet er visionen i udviklingsplanen for et nyt Nørrebro at skabe et tæt byområde med boliger, butikker og plads til serviceerhverv, som med sin centrale beliggenhed tæt ved den kommende letbane vokser sammen med centrum og havnen og Skibhuskvarteret.

Som det fremgår af planen fra byrådet har området et betydeligt potentiale:

"Området mellem byen og havnen har stor strategisk betydning for udviklingen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Her er der et reelt potentiale for at udvide bymidten og tilføre nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense."