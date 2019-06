Odenses kamp mod bander: 12 personer har fået gratis psykologhjælp

Det har knebet med at finde nogen, der ville benytte tilbuddet om gratis, anonym psykologhjælp til ofre i bandekrigen, vidner eller pårørende. Men et større opsøgende arbejde har betydet, at 12 får eller har fået hjælp til at bearbejde ubehagelige oplevelser og traumer. Syv af dem er ofre.

Tallene blev præsenteret i denne uge på en temaeftermiddag om bandekriminalitet og forebyggelse, arrangeret af Psykologteamet, hvor Jane Bojesen og Maria Baatz Olsen fortalte om erfaringerne indtil nu. Blandt andet, at folk ikke kommer af sig selv, og at det derfor havde krævet et større arbejde at finde frem til de personer og organisationer, der kendte til problemerne.

I december sidste år havde kun fem personer sagt ja til tilbuddet, men efter et større opsøgende arbejde hos mange af de andre aktører, der arbejder på området, er tallet i dag steget til 12. Syv af dem er ofre for bandernes brutalitet.

Selv om kampen mod banderne i Odense fylder politisk, har ofre, vidner og pårørende til bandemedlemmer ikke ligefrem stået i kø for at tage imod tilbuddet om gratis, anonym psykologbehandling.

Vil ikke være svage

Et af problemerne er, at ofrene ikke vil virke svage - og at banderne er "exceptionelt gode til at forstærke folks frygt".

- Vi kan se, at især mænd med anden etnisk baggrund end dansk oplever, at de fremstår svage og sårbare, når de går til psykolog. Det er et faktum, som vi bliver nødt til at forholde os til, fortalte Jane Bojesen og Maria Baatz Olsen.

Et andet forhold er, at drømme ikke altid bliver til virkelighed - at drømmen om et bedre liv langt væk fra problemerne ikke er helt så ligetil:

- For når der falder mere ro på, bliver der også plads til de svære følelser, som så kommer til at fylde mere. Folk får det altså ikke automatisk bedre, men vi kan arbejde med deres frygt, som ellers kan udvikle sig til PTSD, fordi de har oplevet noget traumatisk, forklarede de to psykologer.

Samtaleterapien kører heller ikke bare derudad, når folk mangler stabilitet og overblik i hverdagen. Så udebliver de ofte fra de aftalte tider - ligesom folk, der er indblandet i retssager, ofte er så stressede, at de ikke kan koncentrere sig om selve behandlingen.

Derfor bliver hver enkelt forløb nødt til at være håndholdt, betonede psykologerne.