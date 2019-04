Odenses flittigste skoledreng: Thor får sat stemme på sine ord med smart maskine

Thor Flindt Nielsen går i 8. klasse på Nørrebjergskolen. Her er han, sammen med kommunikationslæreren, i gang med at lægge tre nye ord ind i hans talemaskine: Journalist, interview og fotograf. Foto: Michael Bager

Thor Flindt Nielsen har kæmpet hele livet med svært handicap og begrænset verbalt sprog. Nu er han den stolte vinder af H.C. Andersens helt eget legat til flittige skolebørn.

- Daniel. Har. Været. Til. Fødselsdag. Ved. Mormor. Og. Morfar, siger en mekanisk stemme fra en avanceret tablet. En målrettet finger trykker på forskellige tegn på skærmen og hvert ord bliver udtalt for hvert tryk. Fingeren bevæger sig mod den sidste knap, og hele sætningen lyder: - Daniel har været til fødselsdag ved mormor og morfar, siger stemmen. Stemmen er måske mekanisk, men ordene tilhører en glad, ung fyr, der - takket være denne smarte talemaskine - nu er klar til at møde hele verden. Thor Flindt Nielsen er 15 år og lider af cerebral parese og epilepsi. Han er kørestolsbruger og har altid haft sprogvanskeligheder. På trods af sine udfordringer, har den unge mand en glad tilgang til livet. Det har især været hjulpet på vej efter otte år på Nørrebjergskolen, som er en skole for børn med særlige behov og udfordringer. Her har han i samarbejde med skolens kommunikationslærer, Rikke Nørup Koch-Poulsen, fået tillært sig brugen af talemaskinen, Minspeak. I den lægger de sammen ord ind i, som opdelt i forskellige kategorier. Hver kategori er så afbilledet med små ikoner. Det har givet Thor evnen til at sætte ord på sine egne tanker. - Det var godt at starte på Nørrebjergskolen, fordi så var jeg glad, fortæller han gennem sin Minspeak. Han fortæller også ivrigt, hvor taknemmelig han er for, at alle han møder kan forstå ham, takket være talemaskinen.

H.C. Andersen Fondens legat I sit testamente fra 18. februar 1860 skrev H.C. Andersen:"Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen paa Fattiggaarden, existerer endnu samme Skole, da til denne, eller er den hævet, da til en lignende Fattigskole i Odense giver jeg 1000 Rigsdaler, disse skulle staa fast, men Renterne af samme (jeg antager at det bliver omtrent 40 Rdlr aarlig) gives til den flittigste Dreng der, i Skoletiden, til Hjælp og Opmuntring, samme Legat kaldes 'H. C. Andersens Hjælp'."



Lige siden 1877 er H.C. Andersens Hjælp blevet uddelt til en flittig skoledreng i Odense på digterens fødselsdag 2. april.



Fra 1980 har man oprettet et sidestående legat, H.C. Andersens Fonds Legat, der lige ledes gives til en flittig skolepige i Odense.



Indtil 2018 var legatets beløbet hævet fra 6000 kroner til 10.000 kroner.

Thor har altid været kendt for sit smil og gode humør. Før han fik sin talemaskine, Minspeak, havde han lært simpelt tegnesprog. Her var tegnet for 'smil' og 'Thor' meget passende det samme. Foto: Michael Bager

En gave for fællesskabet Ud over den meget rørende legatoverrækkelse til Thor Flindt Nielsen var der også legat til Lina Rita Brun Laursen, der går i 8.A på Skt. Klemensskolen.Motivationen for, at hun skulle have et legat, lød blandt andet:



- Hun arbejder i ihærdigt og målrettet. Hun er en god kammerat og en mønsterbryder.



Lina er blandt andet engageret i elevråd og skolebestyrelse, og hun betegnes som en gave for ethvert fællesskab.

Vinder af H.C. Andersen-legat De mange værktøjer, som Thor Flindt Andersen har fået gennem Nørrebjergskolen har sammen med hans ihærdighed og gå-på-mod flyttet den 15-årige langt. Særligt Thors forældre har oplevet deres søns udvikling og den effekt, hans talemaskine har haft på ham. - Eksperterne vurderede Thor kommunikativt til at ligge på 2-4 års alderen. Takket være Minspeak er han nu vurderet til en 10-årigs niveau. Det er jo helt vildt, fortæller Thors far, Thomas Flindt stolt. Lotte Nielsen, Thors mor, støtter op om udsagnet og tilføjer: - Thor har altid haft enormt meget på hjertet. Det gør os så glade, at han i dag selv kan sætte ord på det hele. Med de mange redskaber har Thor kun engageret sig endnu mere i sin skole, hvor han blandt andet også har været elevrådsrepræsentant. Hele Thors udvikling og engagement fik skolen til at indstille ham til H.C. Andersen Fondens legat, der hvert år gives til den flittigste skoledreng og skolepige i Odense. Det var positivt overraskede forældre, der for nylig kunne modtage den glædelige nyhed om, at Thor Flindt Nielsen på H.C. Andersens 214 års fødselsdag vil modtage legatet på Møntergården. - Det er så godt at se, at udvalget har kunnet se værdien i en elev som Thor, der er så dygtig til en helt særlig form for kommunikation, siger Thomas Flindt.

Her ses Thors Minspeak. Symboler viser underkategorier, så han hurtigt kan finde frem til lige netop det ord, han har brug for. Foto: Michael Bager

Store planer for fremtiden Den 15-årige vinder af legatet er ikke i tvivl om, hvad han gerne vil bruge pengene på. Efter man spørger ham, går der ikke mange sekunder, før han finder ordet på talemaskinen - Efterskole, lyder det fra Thor, der smiler fra øre til øre ved tanken om at komme en tur på efterskole. Han fortæller også, at han drømmer om at kunne komme til Italien på ferie og at han en dag vil flytte hjemmefra. Alt sammen noget, der er blevet gjort dét mere sandsynligt ved hjælp af Thors Minspeak. Derudover kan Thor også snart se frem til en opgradering af hans talemaskine. Inden for et halvt års tid, vil han kunne udvide maskinen med et program, der ville kunne give ham direkte adgang til Facebook Messenger og e-mail. Der arbejdes ligeledes på at give Thor et indlæg til maskinen, så han også snart ville kunne lære at tale lige så godt engelsk, som han nu kan tale dansk. H.C. Andersen sagde engang: Man går først så gruelig meget ondt igennem, og så bliver man berømt - Thor Flindt Nielsen lever i den grad i den gamle digters ånd.