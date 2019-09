Odenseansk lottomillionær: Troede det var et spam-opkald

I august blev et ægtepar i slutningen af 50'erne fra Odense tre millioner kroner rigere - noget mange drømmer om, men kun uendeligt få er heldige med at blive.

Vinderen, der til daglig er skolelærer, har et Lotto-abonnement, hvor man automatisk spiller med hver uge. Men han havde ikke bemærket, at der faktisk var gevinst på talrækken. Modsat en fysisk lottokupon, så har Danske Spils ens oplysninger og kan se, hvem der får gevinst.

Et insisterende opkald fra et nummer, som vinderen ikke kendte til, forekom derfor sært. Efter et par dage ringede han tilbage for så at få en medarbejder fra Danske Spil i røret.

- Så blev jeg noget forvirret. Især da han så samtidigt fortalte, at jeg havde vundet tre millioner kroner. Min kone sad ved siden af og så mig blive helt grå i ansigtet. Hun hørte det med pengene og udbrød "Skynd dig at lægge på, det er sikkert nogle, der prøver at snyde penge ud af os," fortæller manden, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Konen fik dog medarbejderen i røret og blev beroliget.

Ægteparret har været igennem en længere periode med sygdom og dødsfald i familien, så pengene er et lyspunkt i en hård tid.

- Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre af os selv. Vi kunne slet ikke sidde stille. Så vi ringede til vores venner og spurgte, om de ikke kunne mødes med os nede i byen. Vi måtte simpelthen dele oplevelsen med nogen, siger lottomillionæren.

Hvad pengene skal bruges til, er der ikke lagt nogen fast plan for. Parret har dog tanker om rejser til Seychellerne og Galapagos-øerne og måske et lille hus i Italien.