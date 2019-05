Odenseanere i chok over sparekatalog: 'Er I da rablende sindssyge'

Over 200 har i skrivende stund reageret på nyheden om udsigten til store besparelser på kulturlivet i Odense. Læsernes dom er nådesløs, og mange peger på, at politikerne prioriterer forkert, når de anlægger letbane og støtter Tinderbox.

Kommentarsporet er rødglødende til historien om, at Odense Kommune kan blive nødt til at lukke Friluftsbadet og en række andre kulturtilbud i byen for at finde penge til børn og unge og gamle i fremtiden. Tirsdag blev By- og Kulturudvalget præsenteret for et sparekatalog, der sammenlagt og på sigt vil betyde besparelser på kulturen for i omegnen af 79 millioner kroner årligt.

I farezonen er blandt meget andet de gratis torsdagskoncerter i Kongens Have, Julemarkedet, Havnekulturfestivalen, vedligehold af grønne områder og stier og meget mere.

I løbet af formiddagen er over 200 forfærdede og vrede kommentarer strømmet ind via Facebook-siden "Vores Odense".

"De er da rablende sindssyge. Odense skal være stor, flot og moderne," skriver eksempelvis Emil Jeldal og mange er enige med ham:

Per Søndergaard skriver:

"Det var dog forfærdeligt. Fjerne alle tilskud til H.C.A. festspillene, sommerkoncerten i Kongens Have, sankthansbålet på Engen og torsdagskoncerterne. Det er helt godt gået - lige de ting, hvor hele byens befolkning hvert år mødes for at hygge sig. (...) Tror der sidder en eller anden kulturelite i det byråd og leger kong smart."

"Det er godt nok både en alvorlig og uhyggelig fremtidsudsigt for vor by," lyder kommentaren fra Carsten Reenberg.