Odense-takster skraber bunden: - De laveste vi har set, mener Friplejehjem

- Det kan skyldes, at Odense Kommune simpelthen har et lavere serviceniveau, end man har andre steder. Men vi vil undersøge, om der er noget i beregningsgrundlaget, vi er uenige i, og så tager vi den derfra.

Taksten i de øvrige kommuner, som Danske Diakonhjem har forhandlet med, har ligget cirka 100 kroner over Odense Kommunes indstillede takst, når man medregner sygepleje. Og det er påfaldende, mener Emil Tang, der ikke vil afvise, at man ender med at få prøvet taksterne i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

- Vi har tidligere haft forhandlinger med seks forskellige kommuner om friplejetakster, og vi kan konstatere, at den takst, som Odense Kommune har præsenteret for os, er den laveste, vi har set, siger Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem.

Tirsdag den 11. december skal Ældre- og Handicapudvalget stemme om godkendelsen af friplejetaksterne i Odense Kommune, som er beregnet og indstillet af forvaltningen. Der er tale om den betaling, som friplejecentre får af kommunen per beboer. Det drejer sig om tre takster:Levebomiljø- og plejeboligplads: 1.121 kroner per døgn. Demensplads: 1.252 kroner per døgn. Sygepleje: 87 kroner per døgn. I sidste uge meldte OK-Fonden ud, at demensbydelen Byen for Livet ikke ville blive til noget, såfremt at politikerne vedtog de givne takster. De er simpelthen for lave til at realisere noget som helst, lød udmeldingen.

Intet ekstra

Også hos Plejecenteret Munke Mose, der åbner op som friplejecenter i starten af 2019, er man ved at kigge nærmere på tallene. Her istemmer man, at taksterne er meget lave.

- Jeg kan godt få plejecentret til at løbe rundt for denne takst, men der er ikke noget ekstra at gøre godt med. Overhovedet, siger formanden for Plejecentret Munke Mose, Peter Ingwersen.

Han vil heller ikke afvise, at sagen ender i Konkurrencestyrelsen. Det kommer an på, om man kommer frem til, at taksterne ikke stemmer overens med de reelle omkostninger. Men kritikken til trods, så ønsker man ikke nødvendigvis, at politikerne nedstemmer taksterne ved tirsdagens udvalgsmøde.

- Jeg foretrækker faktisk, at det bliver i morgen, for så har vi noget at tage udgangspunkt i. Lige nu svæver det et eller andet sted. Bliver det, eller bliver det ikke? Det vil jeg gerne have afklaring på, siger Peter Ingwersen.