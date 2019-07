Odense støtter op om Giftfri Have

Odense Kommune støtter kampagnen "Giftfri Have", og er i øjeblikketved at opgøre de kommunale arealer, der skal gøres giftfri. PR Foto

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi hjælper haveejere med at droppe giften i haven. By- og Kulturforvaltningen tilmelder kommunale arealer til Giftfri Have og opfordrer odenseanske haveejere til at tilmelde sig.

Odense: I 2017 blev der solgt 20 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i danske haver. Det tal vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Landsforeningen Praktisk Økologi gerne gøre mindre, og det skal ske gennem initiativet "Giftfri Have", som vil hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Odense Kommune bliver nu også en del af kampagnen, og By- og Kulturforvaltningen er ved at opgøre omfanget og placeringen på arealerne, der kan meldes til. - I Odense har vi længe haft giftfri bekæmpelse af ukrudt. Det er helt oplagt, at vi fortsætter ad den vej og bakker op om et initiativ som "Giftfri Have", siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Sikrer drikkevand Hos Vandcenter Syd glæder man sig over, at Odense Kommune bakker kampagnen op. I Danmark bruger man grundvand til drikkevand. Hvis haveejerne dropper gift, gør det en forskel for grundvandet - og dermed også drikkevandet. - Det er fornuftigt at droppe gift, der kan risikere at sive ned og forurene grundvandet. Vi håber, at mange haveejere vil følge Odense Kommunes eksempel, siger VandCenter Syds direktør Mads Leth. Blandt de mulige arealer i Odense Kommune kan være parker, anlæg, naturområder, kolonihaver på kommunal grund med flere. Det kan være nødvendigt at undtage områder, hvor der af sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn er behov for bekæmpelse af myrer og andre insekter med gift. Aktuelt er der på landsplan tilmeldt næsten 19.000 haver på i alt 10.831 hektar.