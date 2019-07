Odense-rådmand stopper i politik

Jane Jegind har besluttet sig for at stoppe som rådmand, når denne periode slutter. Nu har Venstre ro til at finde en ny spidskandidat, skriver hun.

Efter 22 år i odenseansk politik, heraf de 14 som rådmand, har Jane Jegind (V) besluttet at prøve noget nyt, når denne byrådsperiode slutter ved udgangen af 2021.

Det fortæller hun i en pressemeddelelse.

- Da jeg for godt 15 år siden sagde ja til at stille op som Venstres spidskandidat, var det aldrig med tanke på, at det skulle være det sidste, jeg skulle foretage mig i mit arbejdsliv. Derfor har jeg truffet beslutning om, at jeg ikke genopstiller til næste valg, siger hun.

- Grunden til, at jeg melder det ud nu, er, at vi er på den anden side af et folketingsvalg, og partiet derfor har ro på. Samtidig vil der være god tid til, man kan finde en ny spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

Jane Jegind fortæller, at hun er taknemmelig for den opbakning og tillid, hun har oplevet igennem alle årene - fra både borgere og bagland.

- Jeg overlader et stærkt Venstre til den kommende spidskandidat, for ved de to seneste valg har vi vist, at Venstre er det førende borgerlige parti. Vi har opnået den største opbakning til partiet igennem årtier, skriver Jegind.

Hun bliver siddende perioden ud, fortæller hun:

- Jeg holder af hver eneste dag som politiker i Odense Byråd. Jeg bestræber mig på at gøre en forskel hver dag for odenseanerne både for det nære og det langsigtede. Men jeg har også nået en alder, der gør, at hvis jeg også skal forfølge nogle af de drømme, jeg har om en anden karriere end odenseansk politik, så er tiden inde til et skift, når denne byrådsperiode slutter til årskiftet 2021-2022.