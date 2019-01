Odense mangler pasning til de mindste: Venstre vil give flere støttekroner til private dagtilbud

Bedre vilkår for private dagtilbud skal lokke flere af dem til byen, så også den type vuggestuer og børnehaver kan være med til at sikre pasning til det stigende antal Odense-børn. Det foreslår Venstre, men den radikale børn- og ungerådmand siger nej: - Vi skal ikke udlicitere kommunale opgaver, mener hun.

Et stigende antal nye, små odenseanere vil de kommende år presse de kommunale udgifter til vuggestuer, til børnehaver og til folkeskoler og blandt andet skabe behov for byggeri af nye dagtilbud.

Og det problem foreslår Venstres Jane Jegind nu - blandt andet - at løse ved i højere grad at trække private aktører til.

- Med de udfordringer, vi står over for, er vi nødt til at tænke ud af boksen. Vi skal have alle værktøjer op af kassen, og det nytter ikke at vælge noget fra af principielle årsager, mener hun.

Derfor vil hun hæve de tilskud, kommunen giver til private dagtilbud. Driftstilskuddet skal for eksempel op på niveau med den mængde kroner, de kommunale vuggestuer og børnehaver får til driften, foreslår hun:

- Lige nu er de kommunale tilskud, vi giver i Odense, så lave, at det er tæt på umuligt at få det til at køre rundt for en privat daginstitution. Og de er et godt supplement til de kommunale tilbud og sikrer en mangfoldighed, vi i hvert fald på andre områder gerne vil have.

Hvorfor er det ikke en kommunal opgave at sørge for, at der er pasning nok til det stigende antal børn?

- Der skal også være flere kommunale pladser. Men skal vi løse udfordringen, skal det være både og. Kan vi få en håndfuld private daginstitutioner til at komme til byen, så skal vi ikke selv have anlægskroner op af kassen til at bygge for, og så kan vi jo bruge de penge til at renovere skoler, påpeger Jane Jegind.

- Vi har ikke så mange private dagtilbud i Odense, og jeg har fået henvendelser fra flere, der er interesserede i at etablere nogle, fortæller hun.

- Men når de har dykket ned i de økonomiske vilkår, er de så meget ringere end andre steder, at de ser andre steder hen.