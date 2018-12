Steffen Conradsen, som ejer Birk og Conrad ved Albanigade, skriver i et opslag på Facebook, at han har fået nok af Odense Kommunes parkeringsregler under letbanebyggeriet.

Fyens Stiftstidende har for nylig kunnet fortælle historien om de kriseramte butikker på Hauges Plads i Bolbro, som har lidt under de afspærringer, letbanebyggeriet har ført med sig. Nu melder Steffen Conradsen fra cateringfirmaet Birk og Conrad sig i koret. Hans firma har hjemme på Karen Brahes Vej, som er en sidegade til Albanigade, og hvis beboere også i en lang periode har måttet leve med opgravninger og vejspærring. Hans opsang handler dog ikke om dalende omsætning. I et opslag på Facebook, som er blevet delt mere end 1100 gange, beder han blot Odense Kommune, borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Jane Jegind (V) om forståelse for, at han i det mindste er nødt til at kunne læsse varer af og på foran sin virksomhed, selvom der bliver bygget letbane. Og at han ikke kan blive ved at betale bøder for det. - Jeg kommer ikke til at fjerne mine biler, for så lukker jeg, siger han til Fyens Stiftstidende.

Betaler gerne en pris Steffen Conradsen mener, at han allerede står model til meget i forbindelse med letbanebyggeriet. Han har været og kommer til at være ramt af vejarbejde i flere år, hvilket trods alt koster ham omsætning. Samtidig har han i lidt mere end et år har betalt 23 parkeringsbøder for sig selv og sine ansatte, idet de har været nødt til at parkere ved virksomheden. Som han selv siger, betaler han dem gerne, og han er heller ikke muggen over letbanebyggeriet, så længe hans virksomhed kan fortsætte som hidtil. Men det kan den altså kun, hvis det er muligt at transportere varer til og fra den, forklarer han. - Det har taget os lang tid at få dispensation til at have af- og pålæsning ude foran vores hus. Vi har lige fået det, og så er der gået et par måneder, og så er det taget fra os igen. Det betyder, at vi stadig har tilladelse til at læsse af og på ude på vejen, men vi kan alligevel få en bøde, hvis vi holder der, forklarer Steffen Conradsen til Fyens.dk. Fredag måtte han for eksempel modtage tre bøder, fordi p-vagterne aflagde visit under af- og pålæsningen. Han medgiver, at det er forkert at overtræde p-reglerne, men understreger, at det altså ikke er en mulighed at lade være. - Jeg er en fornuftig borger, der gør min pligt, og når jeg får bøder, skal jeg også nok betale dem, indtil den dag jeg ikke kan betale dem længere, og hvornår det bliver, det ved jeg ikke, siger Steffen Conradsen.

Vil se på reglerne igen Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) fortæller til Fyens Stiftstidende, at han godt forstår Steffen Conradsens kritik, og at den giver anledning til at tage et ekstra kig reglerne for parkering i området. - Jeg synes, ud fra hvordan Steffen Conradsen beskriver det på sit opslag, at der er behov for at få kigget på, om ikke praksis er gået lidt for vidt i hans tilfælde. Det er vigtigt, at vi i den her periode, hvor vi får bygget om for at kunne løfte byen, er opmærksomme på de midlertidige gener, som de kan give byens borgere og erhvervsdrivende, siger han. Udover at have kontaktet Steffen Conradsen vil han derfor tage en snak med By- og Kulturforvaltningen, som har ansvar for parkeringsforholdene. - Som han beskriver det, virker det ikke specielt klogt indrettet, siger Peter Rahbæk Juel. Steffen Conradsen skriver i opslaget, at han føler, at de her regler er på grænsen til chikane. Kan du forstå, at han har det sådan? - Jeg kan sagtens forstå den situation, han er i, og at det bliver for meget. Man skal bare læse hans opslag, og så kan de fleste nok godt forstå, at det er en special situation, han er i, siger borgmesteren. Det er endnu ikke lykkedes Fyens Stiftstidende at få en kommentar fra rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind (V), som også er tagget (navngivet, red.) i Steffen Conradsens opslag.