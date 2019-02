Odense har fået dobbelt så mange apoteker på tre år

Borgerne i Odense Kommune har fået otte nye apoteker siden ny lovgivning i 2015. Nyeste i rækken apotek er Langeskov Apoteks filial i Odense Banegård Center. Det åbnede i januar.

Tusindvis af rejsende og andre gæster passerer hver dag gennem Odense Banegård Center, der foruden banegården og busstationen har biograf, caféer og butikker - og nu også et apotek. Det nyåbnede apotek er det seneste i rækken af apoteker i Odense Kommune. Ligesom i resten af landet er der sket en voldsom stigning i antallet af apoteker, siden lovgivningen blev ændret i 2015, og det blev muligt for apotekere at åbne mere end en enkelt filial af et hovedapotek. I Odense gør det sig i særlig grad gældende. Her er antallet af apoteker fordoblet siden sommeren 2015, og der er nu i alt 17 apoteker i kommunen. På landsplan er stigningen i antallet 55 procent. Otte nye apoteker er kommet til i kommunen siden den nye lovgivning, og det har betydet, at de mindre byer Næsby, Korup og Bellinge alle har fået lokale apoteker. Derudover er to kommet til i centrum og tre i den sydlige del af byen. Opgørelsen over åbnede apoteker i Odense siden 2015 viser, at der ikke er lukket apoteker i samme periode.

Apotekerloven fra 2015 Den nye lov fra 2015 har givet apotekerne friere rammer til at oprette nye filialer. Tidligere havde hvert apotek et område og havde på den måde monopol på medicinsalget lokalt.Med loven fik apotekerne mulighed for at oprette op til syv nye apoteksfilialer i en radius af 75 km fra eget apotek.



Man skal være uddannet farmaceut for at eje et apotek.

En robot, som personalet kalder James, finder medicinen og lægger den på plads. Det betyder, at personalet kan bruge tid på at ekspedere kunderne i stedet for at lede efter medicin. Foto: Nils Svalebøg

Et trafikalt knudepunkt Det trafikale knudepunkt i byen og menneskemylderet er medvirkende årsager til, at apoteker Michael Bobak fra Langeskov Apotek kastede sit kærlige blik på Odense Banegård Center, da han var på udkig efter nye steder at åbne endnu et apotek. - Det er jo ikke anderledes end almindelige butiksvilkår. Jeg har været ude og kigge mig omkring og set på, hvor der kommer mange mennesker, og hvor der kunne være et behov. Hvis der i forvejen er indkøbsmuligheder og mange mennesker, er der ofte god basis for at placerer et apotek, siger Michael Bobak. Apoteket på Odense Banegård Center åbnede den 14. januar, så det er endnu for tidligt at sige noget om mængden af kunder, vurderer Michael Bobak. - Men det tegner godt og mange tilkendegiver, at de er glade for, at apoteket her er åbnet, siger han. Farmakonom Lone Ørbæk, der står bag disken i det nye apotek, har samme indtryk. - I starten kommer mange og oser lidt. De skal lige se, hvad det her er for noget, men vi kan mærke, at antallet af kunder stiger hele tiden. Folk skal jo lige finde os, siger hun.

Farmaceut Michael Bobak ejer nu fire apoteker. Foruden apoteket i Langeskov, har han apoteker i Ørbæk og i Bilka på Niels Bohrs Alle. Foto: Nils Svalebøg

Ventetiden halveret Der er i alt åbnet 171 nye apoteker i Danmark siden den nye lovgivning fra 2015, heraf er 40 såkaldte shop-i-shop apoteker og yderligere 50 apoteker er åbnet i indkøbscentre, viser en opgørelse fra december 2018 lavet af Danmarks Apotekerforening. I Odense er der kommet et apotek i Bilka på Niels Bohrs Alle og et i Føtex på Vesterbro, og der er apoteker i både Dalumcentret og Tarup Center. Den skærpede konkurrence har betydet øget tilgængelighed for kunderne og mindre ventetid, viser undersøgelsen fra Danmarks Apotekerforening. Ventetiden er halveret siden 2009, og kunderne venter nu i gennemsnit lidt over to minutter på apoteket, mens ventetiden i 2009 var over fem minutter. Ventetiden var dog allerede begyndt at falde, inden den nye lovgivning. Apotekerne har desuden længere åbent end tidligere, viser opgørelsen. Heraf fremgår det, at 56 procent af apotekerne nu har åbent mere end 47 timer.

Lone Ørbæk har fået fast arbejdsplads i banegårdscentret, men kan også tage en tjans i et af de tre andre apoteker under Langeskov Apotek. Foto: Nils Svalebøg

Øget konkurrence Generelt hilser apoteker Michael Bobak den øgede konkurrence velkommen. Det er ikke hans indtryk, at konkurrence har været ødelæggende på Fyn. - Den øgede konkurrence passer godt til mit temperament, og den er til gavn for forbrugerne. Men det er selvfølgelig også en balancegang, for i princippet håndterer vi jo et monopol, så det skal behandles med respekt, siger han. Om der kommer flere apoteker i Odense i fremtiden, er han usikker på. Han har ikke selv aktuelle planer. - Det er svært at sige, om der er plads til flere. Så stor er byen jo trods alt heller ikke, men hvem ved? Byen vokser og får flere boliger, bemærker han. Det er ikke ualmindeligt at eje flere apoteker, og Michael Bobak har nu i alt fire apoteker. Foruden hovedapoteket i Langeskov er det apoteket i Bilka på Niels Bohrs Alle, Ørbæk Apotek og nu også apoteket i Odense Banegård Center. Det nye apotek har åbent fra klokken 10 til 19 på hverdage, fra klokken 10 til 16 på lørdag og klokken 12 til 16 på søndage.