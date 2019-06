Odense bygger om: Byfornyelsen ændrer Østerbro-kvarteret

Det skyder op med byggeri på Østerlunden i Odense, hvor de første lejere er flyttet ind. Humlebo Gruppen startede med at købe grunden og udvikle projektet, og nu udlejer de både rækkehuse og lejligheder.

Der er fuld gang i byggepladsen på Østerlunden denne eftermiddag, hvor solen bidrager med en ægte sommerhede, inden mørke regnskyer truer i det fjerne. Rækkehuse i to etager ligger side om side med tilhørende terrasser, der peger ud imod grønne plæner, og længere nede ad vejen skyder etagebyggeri op, der skal rumme i alt 56 lejligheder. - Vi bliver nok færdig med det sidste herude omkring nytår, så vi er langt allerede, især med det ydre. Vi er nok 80 procent færdige, fortæller Claus Ørtoft Rasmussen, direktør i Humlebo Gruppen. De samarbejder med to entreprenører, hvor Dansk Boligbyg står for al etagebyggeriet på grunden, og murermester Per Pedersen har ansvaret for at bygge alle rækkehusene. Byggeriet har kørt lidt forskudt med forskellige etaper, hvor de sidste rækkehuse blandt andet står klar 1. december 2019.

Claus Ørtoft Rasmussen (t.h.) er direktør i Humlebo Gruppen. Han er sammen med inspektør Henning Andersen godt tilfreds med den foreløbige udlejning af de færdigbyggede rækkehuse og de kommende lejligheder. Foto: Sugi Thiru

Et stort projekt Det var det politiske fokus med byfornyelsen af Østerbro-kvarteret, som vækkede Humlebo Gruppens interesse for området, hvor Østerlunden ligger i dag. - Vi startede med at købe grunden og udvikle hele projektet. Det var en unik mulighed for at udvikle et så stort og bynært område, og det, syntes vi egentlig, var meget sjovt at være med til, siger Claus Ørtoft Rasmussen og fortsætter: - Det er selvfølgelig et stort projekt at kaste sig ud i, men vi har været super godt tilfredse med forløbet, og vi er stolte af det, der står opført nu, og at der er så stor interesse for området. De 240 lejligheder, som EDC administrerer på vegne af Topdanmark Ejendom, har Humlebo Gruppen også bygget. - Relativt tidligt i forløbet kom vi i dialog med Topdanmark Ejendom, som gerne ville investere nogle penge. Det betød, at de kom ret tidligt med i udviklingen, således at vi faktisk har bygget lejlighederne tilpasset fuldstændig, som de gerne ville have det, forklarer Claus Ørtoft Rasmussen.

Udlejning er gået godt Henning Andersen er Humlebo Gruppens inspektør og står for udlejningen af rækkehuse og de kommende lejligheder - og der er godt gang i udlejningen allerede. 11 ud af 26 rækkehuse på 115 kvadratmeter er ledige, 8 ud af 16 rækkehuse på 103 kvadratmeter er ledige og alle rækkehuse på 87 kvadratmeter er udlejet. - Jeg synes faktisk, at det er gået godt, og der har været god interesse ved vores fremvisninger, fortæller Henning Andersen. Huslejen på rækkehusene spænder fra cirka 9.000 kroner og op til 12.000 kroner, og det er blandt andet husenes kvalitet og indretning, som folk lægger mærke til. - Tilbagemeldingen fra lejerne i rækkehusene er rigtig positiv. Folk falder for området, for på fem minutter er du jo oppe i Overgade. Vi har fået mange lejere udefra blandt andet fra Ringe, Bogense og Søndersø, fortæller Henning Andersen og tilføjer: - Det er for eksempel lidt ældre mennesker, som har solgt deres hus og gerne vil bo i et bynært område. Folk lægger også mærke til de grønne områder, og man må jo også have en lille hund. De kommende lejligheder vil være fordelt på 59, 89, 93, 104 og 108 kvadratmeter med to, tre eller fire værelser. Her starter huslejen på 6.451 kroner og stiger i takt med kvadratmeterne til 9.964 kroner for den største lejlighed. Her er alle toværelses lejligheder allerede udlejet, og de fireværelses er efterspurgte som delelejligheder blandt studerende. Når de 110 rækkehuse og 56 lejligheder efter planen står klar til nytår, venter ti mindre studieboliger på at blive bygget, inden der kan sættes flueben ved projekt Østerlunden.