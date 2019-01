Odense-borgmester om sundhedsreform: Vi vil ikke stå tilbage med aben og spareøvelsen

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er bekymret over både centraliseringen af magten og over økonomien i regeringens udspil til ny sundhedsreform. - Det må ikke ende med at blive en kommunal spareøvelse, siger han.

Med udsigten til tusindvis flere både børn og ældre vil der over de kommende 10 år mangle 500 millioner kroner i Odense Kommunes kasse til at betale for velfærd. Og med regeringens udspil til ny sundhedsreform frygter borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at pengemanglen - og måske også en spareøvelse - kan blive endnu større.

For han oplever ikke, at regeringen har nogen planer om at sende en tilstrækkelig mængde kroner med til at løse de sundhedsopgaver, Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af regeringsholdet vil lægge i favnen på kommunerne for ad den vej at barbere antallet af indlæggelser og besøg på hospitalerne markant ned.

- Vi er i forvejen økonomisk udfordret i kommunen, fordi vi både får flere børn og flere ældre, og det er som udgangspunkt på pleje og netop sundhed, at den demografiske udfordring ligger økonomisk, siger Peter Rahbæk Juel.

- Jeg har hørt statsministeren sige, at det, der ikke er svært, skal være nært. Jeg er fristet til at digte videre og sige, at der, hvor borgerne er bange, skal kårene ikke være trange, understreger han, der umiddelbart afviser, at sundhedsreformens såkaldte nærhedsfond med seks milliarder kroner er løsningen på hans økonomiske bekymringer.

- Det er ikke nok, at de ud fra et regneark på Slotsholmen kan se penge i en nærhedsfond. Som jeg ser det, er det mest bare et fikst navn. Det her skal ikke være en opgaveglidning, hvor vi som kommune står tilbage med aben og skal finde besparelser. Jeg vil gerne have råd til de velfærdsopgaver, der ligger i kommunen i forvejen, inden andet bliver lagt oven i, påpeger Peter Rahbæk Juel.