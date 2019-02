Odense-borgmester ærgrer sig: Tour-arrangør krævede Nyborg som målby

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er ærgerlig, men ikke bitter over, at Nyborg blev valgt som målby i stedet for Odense. Det var et ufravigeligt, sportsligt krav fra arrangørerne, der vil skabe drama med sidevinden på Storebæltsbroen.

Først en prolog i København. Så en etape fra Roskilde til Odense. Og dernæst en etape fra Vejle til Sønderborg.

Sådan lød det oprindelige bud fra Odense Kommune og de andre interessenter, som igennem flere år har forsøgt at få en af verdens største sportsbegivenheder - cykelløbet Tour de France - til Danmark.

Men i 11. time valgte arrangørerne, ASO, at komme et ufravigeligt krav om, at etapen fra Roskilde i stedet skulle slutte i Nyborg, fordi den potentielt kraftige sidevind på Storebæltsbroen ville skabe en mere dramatisk afslutning på etapen.

Tilbage stod Odense Kommune med en beslutning om enten at holde de andre interessenter fast på, at buddet fra Danmark indebar en etapeafslutning i Odense eller trække sig fra projektet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) var ikke i tvivl om, at kommunen måtte trække sig.

- Vores bidrag til at løse situationen var, at vi ikke fastholdt konsortiet på, hvad der var den oprindelige aftale og dermed ville risikere at skubbe Tour de France væk fra Danmark. Det var der ingen tvivl om. Der skal man kende målet og sin egen besøgelsestid. Det var helt sikkert ikke den gladeste dag i min borgmestertid, da vi fik beskeden om ASO's krav om, at etapen skulle stoppe lige efter broen. Men når man lige har sunket den, kom jeg jo frem til, at jeg ikke ville kunne leve med, at vi krampagtigt holdt fast i et krav om, at etapen skulle slutte i Odense. Vi kunne have endt med at have trukket tæppet væk under hele projektet på grund af snæver lokalpolitik.

Hvad tænker du om, at Odense ikke bliver en del af ruten alligevel?

- Først og fremmest er det vildt stort, at Tour de France kommer til Danmark og til Fyn. Når det er sagt, var vi selvfølgelig gået med i konsortiet, fordi vi rigtigt gerne ville have, at Odense skulle være målby. Men i forhandlingerne viste det sig, at der var et ufravigeligt, sportsligt krav fra ASO om, at de gerne ville have et ræs over Storebæltsbroen med mål umiddelbart efter broen. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men det er deres sportslige beslutning. Omvendt jeg vil sige, at jeg glæder mig til at hoppe i toget og køre et kvarter til Nyborg for at kunne følge den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk jord.

Hvornår fik du beskeden om, at Odense ikke ville blive en del af ruten?

- Der har været et relativt langstrakt forhandlingsforløb og sidst på efteråret stof det klart, at vi ikke kan komme videre med Odense som målby. Vi valgte så at sige, at vi ikke ville lægge sten i vejen for, at Tour de France kunne komme til Danmark, så vi trak os derfor ud af konsortiet, så de andre kunne lave en færdig forhandling og sikre, at sportsbegivenheden kom til Danmark.

Forsøgte I at argumentere for, at man skulle bevare Odense som målby?

- Det var et klart, ufravigeligt krav fra ASO, at de ville have det her vilde ræs over Storebælt og have mål umiddelbart efter broen, så feltet ikke kunne nå at samle sig, hvis det bliver splittet af sidevinden på broen. De siger, at der stort set er vind på broen alle dage om året. Det er der målinger på. Jeg elsker cykelløb, men det er jo svært for os at blande os i sportslige ræsonnementer. Det er dem, der er eksperter i at afvikle cykelløb.

Så beskeden har med andre ord været, at det ville være for kedeligt rent sportsligt at slutte etapen i Odense?

- Det må du spørge arrangørerne om. Kernen i det sportslige argument var, at der var en mulighed for at få et splittet felt i sidevinden. Det har man også set på andre etaper i flade, vindblæste områder.

Men synes du personligt, at der er hold i det argument? Sidevinden ville jo også have haft stor effekt, hvis den splittede feltet 35 kilometer før en afslutning i Odense.

- Det har været deres ufravigelige krav. Det er det, jeg må forholde mig til. Vi er jo brandærgerlige over, at konsekvensen blev, at det ikke kommer til Odense. Det var det, der var den oprindelige tanke. Vi skulle forholde os til, om vi ville insistere på, konsortiet skulle holde fast i et bud med Odense som målby og dermed risikere, at hele projektet faldt af brættet for Danmark. Eller om vi skulle sige tak for denne gang og lade andre slå de sidste søm i. Vi valgte det sidste, for jeg synes faktisk, at det er en fantastisk sportsbegivenhed, der kommer til Danmark og til Fyn.

Har det 100 procent været Odense Kommunes egen beslutning, eller er I blevet presset ud af konsortiet af de andre?

- Man sidder i et samarbejde, hvor målet har været at få touren til Danmark. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gerne ville have haft det til Odense. Ellers havde vi ikke lagt de kræfter i det, som vi har.

Odense Kommune skulle have lagt 16 millioner kroner, som I nu sparer. Men hvor mange kræfter har I allerede lagt i arbejdet omkring at få Tour de France til Danmark og Odense?

- Der er selvfølgelig lagt en hel del embedsmandskræfter i at kunne indgå i det her konsortium, og det har været beregninger og forskellige overvejelser. Så selvfølgelig har der været brugt en del kræfter på det. Men det er jo nu engang præmissen, hvis man gerne vil noget andet, end det vi altid har gjort. Så må man forberede sig og satse. Mange gange bærer alle kræfterne frugt, men der er selvfølgelig også nogle gange, hvor de ikke gør det. Her har de ikke båret frugt i forhold til Odense. Omvendt er det stadig vigtigt, at det kommer til Fyn. Det er også vigtigt for Odense. Jeg har en forventning om, at man skal være hurtigt ude, hvis man vil have et hotelværelse i Odense, når Tour de France kommer til Danmark.

Hvordan vil det kunne ses i Odense, at en touretape slutter i Nyborg?

- Udover fyldte hoteller har jeg en forventning om, at man også vil kunne opleve idrætsudøvere og det her kæmpe følge af mennesker i Odense.

Som oprindeligt planlagt kommer etapen efter Nyborg til at gå fra Vejle til Sønderborg. Har I på nogen måde forsøgt at overbevise konsortiet eller ASO om at bytte Vejle ud med Odense?

- Nej, sådan samarbejder vi jo ikke. Vi er indgået i konsortiet på præmissen om en bestemt rute. Og det er jo først, da ASO kommer med deres ufravigelige krav, at der er en ny situation. Der valgte vi, at vi ikke ville stå i vejen for, at løbet kom til Danmark.

Hvordan har du det med, at der på denne her måde er faldet sådan en fransk appelsin i turbanen i Nyborg, der jo ikke tidligere har været en del af konsortiet?

- Jeg er faktisk oprigtigt glad for, at Tour de France kommer til Danmark og til Fyn. Jeg ved selvsagt, hvor kort tid Nyborg Kommune har haft til at skulle forholde sig til det her. Så jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få Nyborg med.