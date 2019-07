Odense Zoo: Bøgetoppen er blevet et publikums-hit

På hver af Bøgetoppens 10 platforme er der opsat infotavler om dyre- og plantelivet i de danske skove. Der er sat redekasser op til spætter, mejser, ugler og flagermus, og fra en af gangbroerne mellem platformene er direkte udsigt til en af ringduernes på vanlig vis sjusket byggede reder, hvor endnu et kuld er under udrugning.

Da vi besøgte Bøgetoppen lige før indvielsen midt i april , var træerne endnu ikke sprunget ud. På det tidspunkt var der et fint udblik over zoo og de nærmeste omgivelser. Her i midsommeren er udsynet mindre vidt, men til gengæld skaber de fuldt udsprungne bøgetræer en fortættet stemning. På en regnfuld formiddag er Bøgetoppen endda et sted at søge ly for zoo-gæsterne, for løvet skærmer for de lunefulde byger.

God modtagelse

I dens tre måneder lange levetid er Bøgetoppen blevet lidt af et publikums-hit.

- Vi har ikke fået en eneste negativ kommentar, fortæller leder af dyr, teknik og formidling i Odense Zoo, Nina Collatz Christensen. Man har forsøgt at sætte et apparat op, der kan tælle, hvor mange, der går om bord i trætopsvandringen, men det har ikke rigtig virket. Under alle omstændigheder ville det heller ikke tage højde for en dreng, som Nina Collatz mødte på en vagt. Han tog nemlig den 252 meter lange tur rundt 10 gange.

Noget af det, som man har luret på i Odense Zoo, er publikums selvjustits. Selv om gangbroerne kan holde til langt mere, er der sat en begrænsning på, at de maksimalt må betrædes af fem mennesker ad gangen. Nina Collatz Christensen fortæller, at det har fungeret upåklageligt indtil nu. Gæsterne holder selv styr på, at der ikke går for mange på gangbroerne.

Vejret kan være en fjende. Hvis det blæser for meget - over 10 meter i sekundet - bliver Bøgetoppen lukket for publikum. Det har dog kun været tilfældet enkelte gange lige i starten. På den her tid af året er torden en større fjende end blæst. Torden og lyn har nemlig nogle gange lukket den populære attraktion midlertidigt.