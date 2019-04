Odense: Tidligere skoleleder skal stå i spidsen for Rådet for Socialt Udsatte

Johnny Mikael Rasmussen, tidligere skoleleder på Risingskolen, bliver ny formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense.

- Jeg har altid interesseret mig for samfundet i al almindelig, og så har der altid været et socialpædagogisk islæt i mit arbejde som skoleleder. Jeg har en naturlig interesse for dem, der sidder lidt på kanten af vores samfund, siger den nye formand.

Han afløser Palle Lund. som afgik ved døden i februar.

Johnny Mikael Rasmussen arbejdede 24 år som skoleleder på Risingskolen, og inden da var han ansat som lærer og viceskoleinspektør på Abildgårdskolen i Vollsmose. Og den perioden var med til at give ham en indsigt i de forhold, nogle af samfundets udsatte lever under:

- Mange har glemt, hvordan Vollsmose var den gang i 1970'erne, hvor jeg arbejdede på Abildgårdskolen. Det var et sted, hvor mange folk, der havde boet i den indre by, flyttede ud - en meget mangfoldig gruppe af mennesker, som også indeholdt nogle typer, jeg ikke havde mødt før. Samtidig så jeg nogle sider af vores samfund, jeg ikke var klar over eksisterede. Den mangfoldighed blev en øjenåbner for mig og var med til at nuancere mit menneskesyn, siger Johnny Mikael Rasmussen.

- Alle mennesker har værdi, og man skal møde dem der, hvor de er - med de livsvilkår de selv forsøger at finde sig til rette i. Og de skal ikke presses ind i noget andet, hvis de ikke selv vil, men have den hjælp og støtte, som de selv ønsker, og som de har behov for.