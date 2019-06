Odense Sommerrevy vises i tv over to lørdage

Når Odense Sommerrevys kvintet lørdag aften 15. juni går på scenen for sidste gang i sæsonen, kan revydirektør Lars Arvad glæde sig over, at flere end 26.000 mennesker nåede at købe billet til årets forestilling. Det er godt 6.000 flere end sidste år, og dermed er Odense Sommerrevy 2019 den hidtil bedst besøgte af de fire år i streg, der er blevet rejst sommerrevytelt på Engen i Fruens Bøge.

Flere aftener har Lars Arvad kunnet hilse på op mod 500 spisende gæster, hvilket har betydet, at der er blevet dækket op i midterteltet, der ellers fungerer som lounge. I gennemsnit har der været omkring 750 mennesker til de 35 forestillinger. Teltet har kapacitet til 777.

Dermed kan Odense Sommerrevy være sikker på, at sidste års succes fortsætter. Her fik revyen for alvor hul igennem til et større publikum efter to svære år med underskud og skuffende billetsalg. Succesen gav sig udslag i to priser som "Årets revy" og prisen for "Bedste mandlige revyskuespiller" til Thomas Mørk, og desuden blev et minus også vendt til et plus på bundlinjen.

Sidste år blev også første år, at Odense Sommerrevy blev optaget til tv, og det samme skete i sidste weekend. Nåede du ikke at se årets udgave, kommer der en chance til. Det var folk fra STV Productions, som iklædte teltet kameraer, så det lignede et tv-studie.

- Jeg ved ikke, hvornår revyen bliver sendt på tv, men det bliver på TV 2 - og mon ikke det bliver engang til vinter, siger Lars Arvad, der lukker ned for sæsonens sidste forestilling ved efter forestillingen at invitere til koncert med Kim Larsen kopibandet "En lille pose støj". Koncerten er næsten-udsolgt.