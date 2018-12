Odense Sommerrevy mærker succesen. Forsalget er steget kraftigt

Efter to svære indledende år fik Odense Sommerrevy et fantastisk 2018 og det kan mærkes. Forsalget er 70 procent højere.

Ketchupeffekten. Så enkelt kan det, der er sket for Odense Sommerrevy i det forgangne år, beskrives.

- Vi har stået i to år og banket på ketchupflasken, og nu vælter det hele ud, siger revydirektør Lars Arvad, da han bliver bedt om at se tilbage på 2018. Først og fremmest er underskud vendt til overskud. Der er stadig gammel gæld at betale af på, men, som Lars Arvad formulerer det: - Nu har vi fået vendt næsen den rigtige vej.

Tallene, der bakker påstanden op, lyder således: I 2017 et underskud på 1,4 mio. kr. I 2018 et overskud på 706.000 kr. Dertil skal lægges, at der er alle mulige tegn på, at 2019 også bliver et godt år for revyen i teltet på Engen i Fruens Bøge.

- Forsalget ligger på nuværende tidspunkt 70 procent foran, hvad det var på samme tidspunkt sidste år, siger Lars Arvad, der ikke er helt afvisende for muligheden for at lægge ekstra forestillinger ind i forhold til de 23 forestillinger i perioden 8. maj til 8. juni, som er program og i forsalg.