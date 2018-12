Odense: Ris-tyveri for 80.000 kroner blev forpurret

Man kunne selvfølgelig tænke, at det handlede om nisser og julegrød, men det var dog ikke grødris, som var udbyttet i et af julens mere bizarre tyverier.

Historien begynder juledags formiddag på Herluf Trolles Vej i Odense SØ. En borger får øje på en parkeret hvid Citroën-varevogn uden nummerplader, som er fyldt med papkasser. Borgeren underretter politiet, der kigger nærmere på varebilen, og det viser sig, at papkasserne er fyldt med ris.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Tvede, fortæller mandag eftermiddag, at det drejer sig om ris med en anslået værdi af 80.000 kroner. Så der er tale om et par tons ris, som vel at mærke ikke er grødris.

Politiet fandt efterfølgende ud af, at den anselige mængde ris er stjålet fra adressen Nyborgvej 224, nær hjørnet af Nyborgvej og Ejbygade, hvor der tidligere lå en Netto. Yderligere efterforskning fører til anholdelsen af en 19-årig mand, som indtil videre er løsladt igen.

Der er foreløbig ingen forklaring på, hvor de mange ris var på vej hen.