- Odense er i udvikling, og byens butiks- og restaurationsliv blomstrer op. Dette gør det attraktivt for os ikke kun at være i Rosengårdcentret, men også i City. Det er meget forskellige kundegrupper, der kommer i centret og i City, men vores produkter henvender sig til alle, siger Susanne Andersson i en pressemeddelelse.

Efter det stod klart, at boghandlen Arnold Busck rykker over på den anden side af Vestergade i den tidligere Nordea-filial, var det ikke engang nødvendigt at slå det ledige lejemål op. Skønhedsbrandet Rituals, der allerede har forretning i Rosengårdcentret, overtager lejemålet Vestergade 61, som er den halvdel af det nuværende Arnold Busck, der ligger nærmest Kongensgade,

Det er Nybolig Erhverv Odense, der har stået for udlejningen af det 145 kvadratmeter store lejemål i Vestergade. Hos ejendomsmæglerfirmaet oplever man et positivt marked i Odense, fortæller direktør Bent S. Jensen:

- Udlejningen i Odense er gået over al forventning i 2017. Meget få butikker står tomme, og købelysten er vendt. 2017 var et travlt år, hvor både nationale og internationale virksomheder viste interesse for Odense by. Vi fik bl.a. udlejet lokaler til det internationale brand Mikkeller, burgerbaren Molotov, Arkaden Food Market, Blue City, Rezet Sneaker Store, Rituals og mange flere.

- Vores mål er, at der ikke skal stå tomme butikker i byen, og derfor er vi positive over den interesse, der er for Odense i øjeblikket. Jeg kan også allerede nu løfte sløret for, at vi har mange interessante emner i pipeline til flere af byens butikker i det kommende år, tilføjer Bent S. Jensen.