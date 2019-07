Odense Middelalderdage med ny satsning: Riddere skal gennembanke hinanden i turnering

Hvert år når Odense Middelalderdage finder sted, er der rig mulighed for at lære om europæisk kultur fra det 8. til det 16. århundrede. Men i år kan man også huje med fra kamparenaens tribuner, mens gæve riddere tæver løs på hinanden.

Odense Middelalderdage afholder nemlig Odense Open, et nordisk mesterskab i middelalderkamsporten buhurt. Her skal enkeltpersoner og hold tæske løs på hinanden med store slagvåben, mens de bærer på 30 kilo tunge autentiske middelalderrustninger.

- Der er folk, der kommer til skade under buhurt. Derfor er der også krav om, at vi på pladsen kan sy skader, lægge drop for at undgå dehydrering og intubere, hvis nu der er en, der ved et uheld får knust strubehovedet, forklarer formand for Skt. Martin Kompagniet og arrangør af Odense Middelalderdage, Asger Kjærgaard-Vistisen.

- Det er jo inden for reglerne at tage en tohåndsøkse på 3,5 kilo og banke i hjelmen på et andet menneske, understreger han, men pointerer samtidig, at buhurt i princippet ikke er mere voldsomt end andre kampsport såsom boksning.

Reglerne understreger for eksempel, at alle våben skal være slebet døve, og kanter skal være afrundede. Derudover er det forbudt at slå eller sparke direkte mod led, at slå lodret på rygsøjlen og i nakken samt at lægge et våben vandret i nakken på en modstander og derved udsætte nakken for pres.

Men selve turneringen passer godt ind i middelalderdagene, da kæmperne skal være iført historisk rustning, og alle dele skal være fra samme område og tidsperiode.

Skt. Martin Kompagniet forventer dog ikke, at der her det første år kommer nok publikummer til, at billetsalget kan dække udgifter til et så stort arrangement, men håber, at udgifterne bliver tjent ind i løbet af få år.

- Man bliver nødt til at tage en risiko, hvis man vil se sit arrangement vokse. Og så er vi jo en forening, som vil noget godt for Odense. Derfor er vi villige til at tage risici for at hive noget stort til byen, siger Asger Kjærgaard-Vistisen, som regner med, at buhurt kommer igen de næste mange år.