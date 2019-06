Odense: Lejligheder på Østerlunden er revet væk

- Det har været underligt på den gode måde, for det har været fedt at komme ind til Odense, hvor der sker en masse ting. Men det har også været underligt pludselig at skulle købe ind, lave mad, vaske tøj og sådan noget, fortæller Alexander Pedersen.

Fra 2012 til slutningen af 2016 valgte Odense Kommune at bruge 30 mio. kroner til at forvandle Østerbro-bydelen til et område med nye byrum, mødesteder for beboerne, grønne åndehuller, stisystemer og meget andet. Formålet var at gøre Østerbro til et sted, hvor odenseanerne gerne ville bo under sloganet "Østerbro - et fedt sted at bo".Først blev området gjort klart, og siden er store boliginvesteringer kommet til. På det tidligere erhvervsområde, hvor det gamle Coop-lager har ligget, er man i fuld gang med at bygge både rækkehuse og lejligheder. Området hedder Østerlunden og skal rumme op mod 1000 nye beboere, når projektet efter planen er færdigt i 2020. Den 1. december 2017 var borgmester Peter Rahbæk Juel med til at tage første spadestik på den nye byggegrund. Her sagde han til Fyens Stiftstidende: - Det kommer til at rykke. Det vil skabe en vi-følelse i området. Det er godt, at vi har fået så meget gang i Odense og rigtig godt, at denne bydel kommer i gang. De laveste boliger placeres ud mod Langelandsgade og Lollandsgade, mens boligerne med fem etager får udsigt ud over Østerbro. Det er Humlebo Gruppen, der har stået for at bygge samtlige boliger på området. Topdanmark Ejendom har købt 240 af lejlighederne, som EDC Projekt Poul Erik Bech administrerer udlejningen af. Humlebo Gruppen opfører derudover 110 rækkehuse, 56 lejligheder og 10 ungdomsboliger - også til udlejning. Omkring boligerne bliver der rekreative fælles grønne områder og udearealer med plads til leg og sport.

- Jeg tror, der gik to minutter, fra jeg trådte ind ad døren, til jeg vidste, at jeg ville have lejligheden, siger Alexander Pedersen.

Inden fremvisningen sad han og kiggede på lejlighederne på nettet. Her satte han flueben ved lejlighedens udseende, den store altan og at der var vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine.

Det var en annonce og et tip fra en vens far, som gjorde, at Alexander Pedersen blev opmærksom på Østerlundens nye lejligheder.

- Det var egentlig ikke i min interesse at skulle flytte, for jeg havde det fint nok med at bo hjemme. Men da jeg så lejligheden og hvor pæn, den var, ville jeg lynhurtigt afsted og bo i én, fortæller 20-årige Alexander Pedersen. Foto: Sugi Thiru.

Østerbro - en del af centrum

Hos EDC Projekt Poul Erik Bech er man slet ikke i tvivl om, hvorfor det er gået så nemt med at udleje de knap 125 lejligheder: indretningen, kvaliteten, lækre gårdrum og prisen.

- Topdanmark Ejendom, som vi udlejer for, har en klar vision om, at de gerne vil have alt udlejet og derfor kører med fair lejepriser. Det gør, at sådan en som Alexander synes, at det er både et attraktivt sted at bo og blive boende, fortæller Morten Nancke, ejendomsmægler og partner i EDC.

De store fireværelses lejligheder på 108 kvadratmeter koster cirka 11.000 kroner, og de treværelses lejligheder på 90 kvadratmeter ligger på cirka 9.000 kroner. Med udsigt til at næsten alt er udlejet, er man hos EDC meget positive over for projektet på Østerbro.

- Vi tror på, at der sker en transformation herude, så det nu bliver et centrum-område. Projektet betyder, at der lige pludselig bor 700 mennesker herude på Østerbro, og det er en kolossal stigning i forhold til før, siger Morten Nancke og tilføjer:

- Der har været meget erhverv, hvor der var liv fra 08-16.00. Det ændrer sig nu. Østerlunden er et kæmpestort område, og det lægger man ikke altid mærke til, når man kører forbi ude på Østerbro.