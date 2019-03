Odense: Ledigheden har ikke rykket sig

De nyeste tal for den sæsonkorrigerede ledighed viser, at udviklingen står stille. På landsplan har Odense forbedret sin position en enkelt plads.

De bliver studeret og gransket nøje, de nyeste sæsonkorrigerede ledighedstal fra Danmarks Statistik, for Odense økonomiske udfordringer hænger i høj grad sammen med et alt for højt antal borgere, som står uden arbejde. Men udviklingen fra januar til februar bragte ikke meget nyt med sig.

Ledighedsprocenten i Odense er fortsat 4,7 procent af arbejdsstyrken, og status quo fortsætter også ud på landsplan, hvor den gennemsnitlige ledighedsprocent er på 3,7, altså et helt procentpoint under ledigheden i Odense.

Rådmand Brian Dybro (SF) er tilfreds med, at Odense ikke sakker yderligere bagud, men betoner også, at det er nødvendigt at forbedre sig:

- Vi er nødt til at holde dampen oppe og arbejde endnu hårdere med at få ledige i job, så der på den måde kan blive flere penge til det øgede antal børn og ældre, som vi ved, Odense får i den nærmeste fremtid, siger han.

Odense har landets ottende højeste ledighedsprocent - en plads bedre end placeringen i januar.