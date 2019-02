Odense Kommunes app vildledte Martin fra Fanø: Kostede fem parkeringsbøder på to uger

Odense Kommunes app "Odense Rundt" endte med at koste Martin Andersen fem parkeringsbøder på to uger, da han skulle finde gratis parkering i forbindelse med sin ferie. Appen sendte ham ind på en betalinsparkering. Kommunen afviser at have et ansvar.

Vi kender det alle sammen. Rejsedage er altid hektiske. Især når man sætter sin lid til offentlig transport, hvis man skal nå et fly i den anden ende af landet.

Det var også tilfældet for Martin Arthur Andersen fra Fanø. Han skulle ud at rejse med sin familie og skulle fange et fly i København. Fordi færgen fra Fanø var forsinket, nåede familien Andersen ikke toget fra Esbjerg.

Her startede familiens kapløb med toget, og de besluttede sig for at fange toget midt på ruten ved Odense. Det var derfor alfa omega, at familien vidste, hvor de kunne parkere bilen gratis tæt på banegården. Odense Rundt appen var deres umiddelbare redning.

- Vi var i et kapløb med tiden for at nå vores fly, så det var vigtigt for os at vide, hvor vi kunne smide bilen i en fart. Det fremgik af appen, at det sted, vi valgte at parkere, havde 75 gratis parkeringspladser. Det skænkede vi ikke en ekstra tanke, fortæller Martin Arthur Andersen.

Det skulle vise sig at blive en dyr fornøjelse efter deres to uger lange ferie. Bilruden var påklistret med parkeringsbøder, da det viste sig, at bilen havde holdt parkeret i en bås tilhørende parkeringsselskabet Europark. Fem bøder på 650 kroner stykket.