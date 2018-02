Hvorfor skal der tre kommunale sagsbehandlere med til et møde, spurgte en læserbrevsskribent forarget i sidste måned. Det skal der, fordi vi sparer både tid og penge på den måde, svarer forvaltning, som har undersøgt sagen. Bliv klogere her.

På nogen sygemeldte kan det måske virke en smule overvældende at blive kaldt til møde med hele tre mand fra kommunen for at få "råd og vejledning". Men der er faktisk en mening med manøvren, forklarer afdelingsleder Claus Møgeltoft fra Job og Sygdom i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Et pilotprojekt, som blev gjort permanent i november 2016, viste nemlig, at der er god mening i at rykke jobrådgivere ud på kommunens Genoptræningscenter Hollufgård, hvor fysioterapeuterne ellers står for indsatsen. Koordineret indsats I 2014 lavede Odense Kommune projekt "Koordineret indsats" rettet mod borgere i genoptræning, der samtidig var sygemeldt fra et arbejde.Medarbejdere fra Ældre og Handicapforvaltningen (der står for genoptræning) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (som behandler sygedagpengesager) lavede sammen en koordineret plan for indsatsen med genoptræning, sygedagpengesagsbehandlingen og kontakten til arbejdspladsen for 150 borgere.



Resultaterne viste, at sygedagpengeforløbet i gennemsnit kunne forkortes med seks uger pr. borger. Det gav kommunen en samlet besparelse på 1,5 millioner kroner, når man trak de øgede lønudgifter fra. Fra november 2016 er ordningen blevet permanent.



Kilde: Odense Kommune - Med den tværfaglige tilgang har vi i gennemsnit kunnet skære seks uger af sagsbehandlingstiden og dermed også af sygedagpengeforløbet. Det er godt for borgerne, der hurtigere kommer i gang igen, og det er godt for kommunens økonomi. Det kan lade sig gøre, fordi vi sætter så tidligt ind, at vi ofte forhindre komplikationer, siger Claus Møgeltoft. Ved at være på stedet kan jobrådgiverne komme i kontakt med de sygemeldte borgere med det samme, og behøver ikke vente otte uger, sådan som de formelle regler ellers foreskriver: - Ved at være på stedet får vi ofte lukket sagen, inden den bliver til en sag, og vi får hurtigt en aftale på plads med arbejdsgiveren. Det er noget, vi kan være stolte af, og noget vi kan lære af på andre områder, siger Claus Møgeltoft.

Ikke et galehus

Hans udtalelser kommer i kølvandet på læserbrevet "Er jobcenteret i Odense et galehus", som man kunne læse i sidste måned i avisen og på fyens.dk. Anledningen til indlægget fra Birger Jørgensen var, at hans sygemeldte kollega var kaldt til samtale med hele tre sagsbehandlere - og angiveligt kunne se frem til at skulle i praktik, selv om han havde fast arbejde og bare var sygemeldt efter en operation i knæet. Den omtalte kollega ønskede ikke at få sit navn frem, men avisen fik det brev, Birger Jørgensen henviser til i læserbrevet, og vist det i anonymiseret form til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for at få en kommentar. Her kan man se, at de tre er en socialrådgiver, en arbejdsfastholdelseskonsulent og en fysioterapeutstuderende, og at mødet finder sted i forlængelse af genoptræningen. Og det er der en god grund til, forklarer Claus Møgeltoft: - Idéen er at lave fremskudt sagsbehandling. Det betyder, at vi ikke skal indkalde til et nyt, særskilt møde, men møder folk hvor de er. Her snakker vi med dem, hvad der skal til for, at de hurtigt kan komme tilbage til deres arbejde. Er der nogle særlige skånehensyn, vi skal være opmærksomme på? Og hvis de er kommet så meget til skade, at han eller hendes arbejdsopgaver ikke længere ligger lige for, undersøger vi, om det er muligt at komme tilbage på ens arbejdsplads i en anden funktion. Her kan et praktikforløb være løsningen. - Hvis nogen bliver sagt op, fordi deres skade gør, at de ikke kan passe arbejdet mere, kan praktik også være en mulighed.

Positive reaktioner

Brugerne - altså folk på sygedagpenge - har generelt taget godt imod tilbuddet, fortæller Claus Møgeltoft: - Folk er helt overvejende glade for det. I den forbindelse betyder det også noget, at indsatsen foregår på Hollufgård (som ligger på landet, red.). Det er mindre myndighedsagtigt, og her kan vi tale stille og roligt om tingene. Derfor får vi også mange positive tilbagemeldinger, siger han.

Stadig kritisk