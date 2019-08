Odense Kommune er i byretten blevet frifundet for bl.a. at have afvist opsætning af reklameskærm ud fra usaglige hensyn samt for brud på princippet om, at alle skal behandles lige. Track One har anket afgørelsen til landsretten.

Men firmaet må nu sande, at begge dele 7. august er blevet afvist ved Retten i Odense. Ud over at Odense Kommune frifindes, skal Track One betale 100.000 kroner i sagsomkostninger til kommunen.

For det andet krævede Track One fra Odense Kommune cirka 5,8 mio. kroner i erstatning for tabte indtægter.

For det første ville firmaet ad rettens vej tvinge kommunen til at anerkende, at afslaget givet i oktober 2018 på Track Ones ansøgning om opsætning af en stor LED-skærm på en bygning på Tagtækkervej var ugyldigt.

Track One - firmaet der i Odense bedst er kendt for lysreklamen på højhuset ved Fisketorvet - stævnede i november sidste år Odense Kommune med to krav.

Ikke usaglige hensyn

Fra Track Ones side gik argumentationen på, at afslaget på opsætning skærmen, der blev truffet af By- og Kulturudvalget, var ugyldigt.

Dels mener Track One, at afgørelsesgrundlaget hverken inddrager de faktuelle forhold eller opfylder forvaltningslovens begrundelseskrav. Desuden, mener Track One, er afgørelsen begrundet i usaglige hensyn og i strid med den såkaldte "forvaltningsretlige lighedsgrundsætning". Den handler - sagt kort - om, at myndigheder skal behandle alle ens. Track One henviste her til andre tilladelser, der var givet til opsætning af andre reklameskærme i området.

Men byretten i Odense var altså af en anden opfattelse.

"Der er ikke grundlag for at antage, at Odense Kommune har været påvirket af usaglige hensyn i forbindelse med den trufne afgørelse", fastslås det i afgørelsen.

Ligeledes når retten frem til, at afgørelsen "ikke er truffet i uoverensstemmelse med det forvaltningsretlige lighedsprincip, idet der ikke forefindes sammenlignelige forhold".