Odense Kommune: - Om sagen skal gå om er op til politikerne

Det er ikke givet, at der bliver lavet lokalplan for Siloøen, selv om Planklagenævnet i sit svar på klagen skriver, at områdets bygninger ikke kan rives ned uden forudgående lokalplan.

- Man kan godt undlade at beslutte at lave en lokalplan, for man kan lade være at rive bygningerne ned, siger afdelingschef Boie Skov Frederiksen fra By- og Kulturforvaltningen. Han fortsætter:

- Nu lægger vi det her op til politiske drøftelse på det næstkommende møde den 20. august, og så ser vi, hvad der er politisk enighed om. Det er i og for sig sådan, man altid starter drøftelserne af en lokalplan, og hvis beslutningen er, at man gerne vil rive bygningerne ned på Siloøen, laver man en egentlig sag.

Hvor stor sandsynlighed mener du, der er for, at udvalget beslutter ikke at lave en lokalplan, når man ved, at der fra forvaltningens side allerede er udstukket nedrivningstilladelse to gange?

- Det tør jeg ikke sige, for det er udelukkende en politisk beslutning.

Vil det have indflydelse på sagen, hvis det viser sig, at Odense Havn har købere til en tom grund på Siloøen?

- Du må snakke med politikerne. Det vil jeg ikke gætte på, det må afvente politikernes holdninger.

Planklagenævnet lægger i sin afgørelse vægt på Siloøens volumen, placering og kulturværdi. Kommer den til at få betydning for arbejdet med lokalplaner andre steder i havnen - for eksempel på Tysklandskaj?

- Nej, for jeg mener, der er tale om to forskellige sager.

Har det nogen betydning for sagsbehandlingen, at Odense Havn eventuelt har en køber på hånden?

- Nej, det har det ikke. At tage stilling til det videre forløb er udelukkende en politisk vurdering, og her må vi afvente og se, hvad politikerne siger på næste udvalgsmøde.