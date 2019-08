Odense Kommune: Ingen forbud mod biler i Gerthasminde

Udarbejdelsen af ny plan for Gerthasminde går formentlig snart i gang. Der bliver tale om en rammelov, for lokalplaner indeholder ikke forbud, lyder det fra afdelingschef Boie Skov Frederiksen.

- Vi kan sætte rammer, der siger, hvordan forhaven skal se ud; at der skal være hæk mellem matrikel og vej, og at der kun må være et hul af en vis bredde. Det er ikke sikkert, det bliver sådan, for lige nu gætter jeg bare. Men det er altså princippet i den kommende lokalplan, siger han.

Men det betyder ikke, at det frem over bliver forbudt at parkere på sin egen grund.

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har længe været vidende om, at parkeringen i Gerthasminde volder problemer, og blandt andet derfor bliver en ny lokalplan sat på dagsordenen i eftersommeren, lyder det fra afdelingschef Boie Skov Frederiksen.

En eller to lokalplaner

Ifølge Boie Skov Frederiksen vil man i en ny lokalplan for området ikke kunne se bort fra, at man bliver nødt til at håndtere parkeringsproblematikken mere eksplicit og med andre ord sikre, at der i et vist omfang er parkeringsmuligheder for beboerne.

- Vi kan ikke rulle tilladelser til overkørsler tilbage, som først er givet. Til gengæld vil der, når man først har besluttet at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan, ikke blive givet flere tilladelser til overkørsel, hvilket muliggør parkering i egen forhave, siger Boie Skov Frederiksen.

Arbejdet med lokalplan anslår han vil tage et års tid. Om det bliver én lokalplan sammen med den, der er varslet for garageanlægget på matriklen på Falen, ved han endnu ikke.

Boie Skov Frederiksen mener derimod ikke, at kommunen er sent ude med at rette lokalplanen ind efter de faktiske omstændigheder.

- Det er altid en afvejning af de opgaver, vi har. Jeg vil sige om situationen, at den har "voksende nødvendighed", for det er da mere presserende end før. Men sådan er det, når man laver lokalplaner: så passer de ind i den tid, man er i, og hvordan de siden kan fortolkes, kan man ikke forudsige. Det er også tilfældet med den gamle lokalplan, siger han.