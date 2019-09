Odense Golfklub modtager gave på 46.000 kvadratmeter: - Det betyder ro omkring vores investeringer

Omkring en tyvendedel af Odense Golfklubs areal ejer kommunen. En langsigtet investering i banerne fik klubben til at søge om at få den sidste del af grunden, og alt ser ud til at gå i golfklubbens retning.

Over de næste fem til syv år poster Odense Golfklub mange hundredetusinde kroner i forbedringer af klubbens anlæg. Alle banerne trænger til en overhaling - eller topdressing af fairways som det hedder i fagsprog, men et særligt stykke af golfbanerne kan vise sig at være risikabelt at investere i.

Et område på omkring 46.000 kvadratmeter ud af klubbens samlede areal på omkring 840.000 kvadratmeter har siden 1990 været i kommunens hænder. Og selvom klubben i al den tid har drevet et golfanlæg på den stribe jord, så har kommunen til hver en tid haft mulighed for at gøre krav på det. En bekymring for golfmanager Esben Hallundbæk Hansen:

- Den hang jo sådan lidt som en sky langt ude i fremtiden. Hvad hvis de gjorde brug af den (tilbageskødningsretten, red.)? Derfor har vi så anmodet om at få det aflyst, så vi kan poste nogle penge i banen, og det har de så imødekommet.

By- og Kulturforvaltningen har nemlig indstillet til udvalget, at byrådet godkender Odense Golfklubs ønske om, at resten af golfbanerne kommer i klubbens egne hænder.

- Det betyder ro omkring vores investeringer i vores baneanlæg. Ellers havde pengene været spildt, hvis de tog jorden tilbage, uddyber Esben Hallundbæk Hansen.