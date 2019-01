Odense Glasværk vil ind på det amerikanske marked

70-årige Christian Frederiksen er tilbage som midlertidig direktør i Odense Glasværk, efter Lasse Bork Schmidt har meddelt, at han stopper. Christian Frederiksen er i gang med at skaffe ny kapital og geare virksomheden, der via et samarbejde med designer Erik Simonsen fra Bogense vil prøve at komme ind på det amerikanske marked.

Han arbejder ligeledes på at finde en ny investor til glasværket og på at geare virksomheden til en større produktion.

- Vi laver unika, men det er svært at tjene penge på i Danmark. Erik Simonsen hjælper os med at designe en ny lampe, som vi håber på at sælge i USA, hvor det er muligt at få anderledes gode priser for den slags, fordi markedet er meget større. Og vores foreløbige forespørgsler viser, at man ikke er uinteresseret i vores produkter, siger Christian Frederiksen.

Det skal ske i et samarbejde med designer Erik Simonsen fra Bogense. Han etablerede Acer Design i 1974 og arbejder på en lampe, hvor Odense Glasværk skal producere glasdelen, fortæller Christian Frederiksen, der har sagt ja til igen at tage en tjans som midlertidig, ulønnet direktør efter Lasse Bork Schmidt valgte at stoppe her i januar.

- Vi har folk, som er gået direkte ud og taget et almindeligt arbejde bagefter uden løntilskud eller andet. Det har vi ikke fået en krone for, og det ansvar påtager vi os stadig. Men vi kan ikke kun lave et socialt projekt - vi har også en virksomhed, vi skal have til at køre.

- Ikke mig der er brug for

Lasse Bork Schmidt nåede at være direktør for Odense Glasværk i lige knap et år, før han stoppede. Han havde til opgave at gøre glasværket mere kommercielt - blandt andet ved at se på hvad der sælger, og undersøge pris i forhold til udgifter, men også undersøgte hvilke nicher, glasværket kan leve af.

- Jeg har været utrolig glad for at være på glasværket, men vi var uenige om strategien fremadrettet. Fordelingen mellem det kommercielle og det sociale arbejde i virksomheden skal være anderledes, og så er det ikke min profil, der er brug for, siger han.

Han har givet afkald på de seks måneders løn, han havde krav på, for ikke at belaste glasværkets økonomi, og Christian Frederiksen håber på, at Lasse Bork Schmidt vil være med til at gøre etape to af et stort EU-projekt færdigt.

- Vi har brug for, at han hjælper os med det, for det er blandt andet med til at sikre lønningerne hernede et år endnu, siger Christian Frederiksen.